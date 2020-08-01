للمرة الخامسة على التوالي، أكاديمية جهة الشرق تخلق الحدث بتحقيقهاالرتبة الأولى وطنيا

-دورة يوليوز 2020

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن مجموع الناجحين في امتحانات البكالوريا برسم دورة يوليوز 2020 (مجموع الدورتين العادية والاستدراكية) قد بلغ 18957 تلميذة وتلميذا، منهم 759 بالتعليم الخصوصي و 3710 من المترشحين الأحرار، كما بلغت نسبة النجاح 88,51% من مجموع المترشحين الممدرسين بنسبة زيادة 3,27 نقطة مقارنة مع الموسم الدراسي 2019/2018، وبذلك تتصدر الأكاديمية نتائج الامتحان الوطني وتحقق المرتبة الأولى وطنيا للمرة الخامسة على التوالي.

وبلغ عدد الحاصلين على الميزة من مجموع المترشحين 7938، بنسبة 41,82% من مجموع الناجحين، منهم 889 حصلوا على ميزة حسن جدا، و1932 على ميزة حسن، و5117 على ميزة مستحسن.

وإذ يعرب محمد ديب مدير الأكاديمية عن ارتياحه لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، فإنه ينوه بالمجهود الجماعي الذي انخرطت فيه كل الأطقم الإدارية والتربوية على اختلاف مجالات تدخلهم من حزم ويقظة ضمانا لمبادئ النزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص ومن انخراط مسؤول في تطبيق التدابير الصحية الوقائية، وبما أبان عنه المترشحات والمترشحون من جدية وانضباط. وأسرهم من مواكبة ودعم في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، والأطر التربوية من أستاذات وأساتذة من تضحيات ونكران للذات، فإنه يعبر عن تثمينه الكبير لجهود السلطات العمومية والترابية وعلى رأسهم السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد. والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة والسيد رئيس مجلس الجهة والهيئات المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكذا جميع الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان إجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف. كما ينوه وبحرارة بمساهمة كل شركاء المدرسة المغربية وكل مكونات المشهد الإعلامي في مواكبة وإنجاح هذه المحطة.

وبمناسبة تحقيق هذا الإنجاز، يدعو مدير الأكاديمية إلى الاستمرار في الجهود الجماعية من أجل مواصلة العطاء والتألق في ظل ما تزخر به جهة الشرق من طاقات وكفاءات بشرية تجعل منها جهة متميزة بتلامذتها، ونسائها، ورجالاتها.