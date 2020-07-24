الخميس 23 يوليوز، 2020

أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 يوليوز2020

السيد العثماني : المغرب حقق إنجازات مهمة في عهد جلالة الملك وصنع نجاحات كبيرة

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أن المغرب حقق إنجازات مهمة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو ما يشهد به القاصي والداني، مضيفا أن الطريقة التي أدار بها المغرب، بقيادة جلالة الملك، معركة مواجهة جائحة كورونا « دليل على أن بلادنا تصنع الإنجازات الكبيرة، وأن مواجهة جائحة كورونا كلها قصص نجاح مستمرة ومذهلة ».

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أوعويشة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد العثماني قال، في كلمة في افتتاح المجلس، إن الاحتفال بالذكرى الـ21 لاعتلاء جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، يتزامن هذه السنة مع الأيام العشر الأولى المباركة لشهر ذي الحجة وأجواء قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتوجه بالتهاني لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي قاطبة بمناسبة الأيام العشر الأولى المباركة لشهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن الأمل في أن تمر عليه هذه الأيام وهو ينعم بصحة وعافية ومعافاة كاملة، وأن يرفع الله تعالى وباء كورونا عن البلاد. كما هنأ رئيس الحكومة جلالة الملك بالذكرى ال21 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، الذي يتزامن مع هذه الأيام المباركة وأجواء عيد الأضحى، سائلا الله تعالى أن يحفظه ويديم عليه الصحة والعافية.

وأكد رئيس الحكومة أنه على الرغم من اتخاذ المغرب لعدة قرارات وإجراءات صحية واجتماعية واقتصادية، استباقية وإنسانية، بتوجيهات ملكية سامية، لمواجهة الجائحة والتخفيف من آثارها، « إلا أن الفيروس ما زال بيننا، ولم نخرج بعد من الجائحة ».

وقال السيد العثماني، بهذا الخصوص، « على الرغم من تجنب بلادنا للأسوأ، فمن الضروري التحلي بأقصى درجات الحذر والحيطة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تأمر بها السلطات العمومية المختصة، سواء الصحية أو الأمنية أو غيرها، لحماية البلاد والعباد، فالقرارات التي اتخذتها بلادنا مكنت من حفظ أمن وصحة وسلامة المواطنات والمواطنين عموما ».

وأشار إلى القرار الحكيم والوجيه لجلالة الملك بإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وهي مبادرة، قال إنها « تعتبر مدرسة في المستقبل، لأنها مكنت من مساندة ملايين المواطنين عن طريق تقديم دعم مباشر لهم خلال الحجر الصحي، الذي استدعى ضرورة توقف شريحة واسعة عن العمل ».

أعضاء الحكومة يتبرعون بخُمُس رواتبهم من شهر غشت إلى نهاية السنة لفائدة صندوق تدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا

قرر مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، التبرع بخمس رواتب كافة أعضاء الحكومة، ابتداء من شهر غشت وإلى غاية نهاية السنة الحالية لفائدة « الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا ».

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أوعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا القرار يأتي « ترسيخا لروح التضامن والتآزر التي عبرت عنها كافة شرائح المجتمع المغربي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ».

كما يأتي هذا القرار، يضيف السيد أوعويشة، « مساهمة من أعضاء الحكومة في الجهود المبذولة للتصدي لهذه الجائحة التي ما زالت تستدعي المزيد من التعبئة الجماعية والانخراط بشتى الوسائل من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا الوباء ».

مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أوعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تعيين السيدة نادية لكدالي رئيسة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية، والسيد سعيد الليث مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.

وتم، على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تعيين السيدة إلهام برادة مديرة المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم جامعة محمد الخامس بالرباط،والسيد علي الرشيدي عميد كلية العلوم التطبيقية بأيت ملول جامعة ابن زهر بأكادير، والسيد بدر الدين بنعمرو مدير المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدارالبيضاء – جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، والسيد محمد الطالبي عميد كلية العلوم بن امسيك بالدار البيضاء جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تم تعيين السيد محمد ابن جلون مديرا للعلاقات التجارية الدولية.

وتم، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد محمد بلبشير مديرا للوكالة الحضرية للصويرة، والسيد المحفوظي محمد رشيد مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة.

كما تم، على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، تعيين السيد حميد حنصالي مفتشا عاما لقطاع البيئة، والسيد عبد الإله فراح مديرا للبرامج والإنجازات.

وعين، على مستوى وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيد عبد الصمد العمراني مديرا للتنمية الاجتماعية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم رقم 2.20.383، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والذي يندرج في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للموانئ، ينص على تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.623 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، من خلال تنويع مسارات التكوين.

وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يهدف كذلك إلى تحديد أسلاك التكوين بالمعهد، وتحديد الدبلومات المسلمة من طرف المعهد، وكذا تحديد شروط الولوج، وعدد سنوات الدراسة، والدفاتر البيداغوجية لكل من السلك العادي والسلك العالي، وسلك الإجازة، وسلك الماستر، وسلك المهندس للمعهد، إضافة إلى تحديد المتدخلين في تدريس المواد المرتبطة بالاتفاقية الدولية لمعايير تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات والمراقبة (STCW).

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، يوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.377 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أوعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، يقضي بتتميم المرسوم رقم 2.90.554، المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، حيث ينص على إحداث مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال، تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان.

وأضاف السيد أوعويشة أن هذا الإحداث يندرج في إطار استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنويع وتحسين عرض التكوين بالجامعات المغربية، مما سيتيح فتح مسالك للتكوين، تستجيب لحاجيات الأوراش السوسيو-اقتصادية الوطنية والجهوية من الأطر المختصة والمؤهلة، وخاصة في ميدان الهندسة.

وأشار إلى أن هذا الإحداث سيمكن كذلك من الرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود، وذلك في إطار تحسين معايير الولوج لهذا الصنف من المؤسسات، طبقا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.

السيد بنشعبون : الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات بسبب انكماش الاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية والجفاف

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، يوم الخميس، إن الاقتصاد الوطني سيتعرض لثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أوعويشة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد بنشعبون، تطرق خلال تقديمه لعرض حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020، إلى أهم التطورات التي ميزت السياقين الدولي والوطني في ظل الأزمة غير المسبوقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي والمرتبطة أساسا بجائحة كوفيد-19 وكذا انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وأشار السيد بنشعبون إلى أن الاقتصاد الوطني سيتعرض إلى ثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف، حيث يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات بحوالي 5 في المائة، مضيفا أن التوازنات الماكرو-اقتصادية ستتأثر بشكل كبير، لا سيما على مستوى عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات.

وبخصوص المبادلات الخارجية، أكد السيد بنشعبون على تحسن العجز التجاري في متم يونيو المنصرم، فيما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية تراجعا ملموسا، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه التطورات، فإن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تحسنت بفضل تعبئة التمويلات الخارجية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا بدون أي تدخل لبنك المغرب. وتابع الوزير أنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة ما يناهز 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي ما يتعلق بالمالية العامة، أوضح السيد بنشعبون أن نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020، أسفرت عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، مع بروز بوادر تحسن على مستوى بعض الضرائب، فيما ظلت النفقات في مستوى التوقعات الأولية تحت تأثير التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه على ضوء هذه التطورات، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7,5 في المائة والمديونية في حوالي 75,5 في المائة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.

وخلص السيد بنشعبون إلى أن هذه التوقعات تبقى محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور هذه الأزمة خلال الأشهر القادمة، مما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة.

ومع:23/07/2020