تبون يكشف المستور في قضية الصحراء المغربية !!

بقلم .. عمر الطيبي

عندما اعتبر الرئيس تبون، في حديثه الأخير لصحيفة « لوبينيون » الفرنسية، قضية الصحراء، بمثابة « عقيدة » لدى القيادة الجزائرية، فانه كان في الواقع يقر بحقيقة طالما انكرها نظام العسكر الجزائري، وهي اعتبار ه موضوع الصحراء قضية جزائرية داخلية، بطبيعة الحال ليس بالمعنى الترابي للكلمة، ولكن من حيث هي مكون اساسي من مكونات العقيدة الايديولوجية الشعبوية لنظام الجنرالات القاءمة على مزاعم كاذبة بنصرة »حركات التحرر الوطني ».

هذا الاقرار من تبون تترتبت عنه عدة خلاصات منها ..

* / انه يعني أن نظام العسكر الجزائري ليس في وارد التخلي عن هذه « القضية – العقيدة » من حيث انها مكونا اساسيا من مكونات تركيبته الايديولوجية الشعبوية التي ربى عليها اجيالا بكاملها، وصرف من أجل ترسيخها لدى الأنصار والحلفاء أموالا طائلة وجهودا جبارة على مدى 45 سنة.

*/ والحالة هذه فإن مصلحة النظام الجزائري هي في أن تستمر هذه » القضية- العقيدة » على ما هي عليه، أي في وضع « ستاتيكو » لا تتبدل ولا تتغير، حتى ولو بالتنفيذ الفعلي لشعاره الداعي « لتقرير مصير الشعب الصحراوي » لأنه لو كان هذا هو هدفه الفعلي لقبل وبدون تردد مشروع الحكم الذاتي، من حيث أنه مشروع يلبي مطلب الصحراويين بتقرير المصير، ويحفظ في الوقت نفسه كرامة جميع الاطراف، بمن فيها الجزائر، على قاعدة » لا غالب ولا مغلوب ».

*/ من مصلحة النظام الجزائري أن تبقى مخيمات تندوف كمتحف حي تلعب فيه عناصر البوليساريو دور كومبارس « حركة تحرر وطني » لا دور لها سوى التأكيد على أن الجزائر ما زالت هي « كعبة الثوار » ونصير حركات التحرر الذي لا بديل له في العالم، فالقضية هي قضية تأييد اسطورة بلد المليون ونصف مليون شهيد المناصر للشعوب مهما تغير الزمن وتبدلت الأحوال .

*/ ولسوء حظ نظام العسكر، فإن عهد حركات التحرر بالمعنى الكلاسيكي ولى واندثر، حتى أنه لم يعد من حركة تحرر في العالم جديرة بهذا الاسم .. سوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني، لذلك تجده يقرن القضية الفلسطينية، وبكل ما أوتي من ديماغوجية شعبوية، مع موضوع الصحراء ، ولا يتورع في تصنيف نفسه، ورغم انف اعتبارات الجغرافية ومقتضيات التاريخ، ضمن خانة دول الصمود والتصدي سابقا، دول الممانعة التي لم تعد تمانع في شيء حاليا.

ولأن فلسطين بعيدة ولا يمكن لجزائر العسكر أن تحارب الكيان الصهيوني » ونصرة الشعب الفلسطيني » في ظل بعد المسافة، إلا في حدود « اللفظ الثوري الديماغوجي » الفارغ من أي مضمون، فإن تبون ومن ورائه الجنرالات عملوا مؤخرا على « استيراد هذا الكيان الصهيوني إلى إقليم جرادة » حيث أناطوا به، مهمة « الاشراف على إنشاء قاعدة عسكرية فوق التراب المغربي »، وذلك حتى يمكنهم محاربته لفظيا عن قرب، على مرأى ومسمع من الجميع ولو من خلف الحدود المغلقة بين البلدين منذ 26 سنة.

عود على بدء .. لا تنتظروا من جزائر الجنرالات أن تغير موقفها من موضوع الصحراء قيد انملة، فهم يعتبرونها بمثابة « قضية- عقيدة » بدونها تتغير لديهم الكثير من الأشياء التي لا يحبون تغييرها، وقد حان الوقت لكي يدرك الصحراويون المغرر بهم طبيعة اللعبة الايديولوجية التي ظلت الجزائر تلعبها على حسابهم، لمدة ناهزت 45 سنة !!

ع.ط