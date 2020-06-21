سياسة شد الحبل بين تنسيقية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ التعليم الخاص ـ جهة الشرق وبين المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص ـ جهة الشرق
توصلت الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » ببيان من تنسيقية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ التعليم الخاص ـ جهة الشرق ، وبيان توضيحي من المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة الشرق كرد على بيان تنسيقية الآباء … مما يعني ان الحوار بين الطرفين الذي تم برعاية اكاديمية جهة الشرق ، لم يفضي الى النتائج المرجوة منه ، وبالتالي استمرت سياسة شد الحبل بين تنسيقية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ التعليم الخاص ـ جهة الشرق ، وبين المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص ـ جهة الشرق ….
ومن باب الموضوعية ، وايمانا منا بالحياد الاعلامي ، وتنويرا للرأي العام ، نورد البيانين اللذين توصلت بها الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ، حرفيا ….
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تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ
التعليم الخاص -جهة الشّرق
بيان رقم 1
إيمانا منّا في تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق، بأنّ التوتّر القائم بيننا وبين رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق لا يمكن أن يحلّ إلّا من خلال الحوار البنّاء والمسؤول، فقد تمّ عقد اجتماع بين الطّرفين بمؤسّسة الرّميساء يوم 17 يونيو 2020 على السّاعة الخامسة والنّصف مساءا، واستمرّ إلى غاية التّاسعة والنّصف وبحضور:
عن رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق:
1- السّيّد: مصطفى خثيري رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب جهة الشّرق
2- السّيّد: محمد بيبودة رئيس المكتب الإقليمي لرابطة التّعليم الخاص بالمغرب وجدة
3- السّيّد: توفيق مغني عضو المكتب التنفيذي لرابطة التّعليم الخاص بالمغرب.
وعن تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق:
1- عبد الرحمان السحمودي.
2- محمد قدوري.
3- محمد بلعيش
ثمّن الطّرفان خطوة انعقاد هذا الاجتماع الرّسمي بين الجانبين، قصد تقريب وجهات النّظر، وكذا البحث عن الحلول التوافقيّة الّتي تحفظ حقوق جميع الأطراف. كما أعرب الجانبان على بذل المجهود الكافي لتدليل كلّ الصّعاب وجعل جهة الشّرق نموذجا يحتذى به لمعالجة وطيّ هذا الملف بشكل نهائي تنتصر فيه المصلحة الوطنيّة العامة.
وبعد أن بسط كلّ طرف وجهة نظره، في جوّ طبعته المسؤوليّة، وساده الاحترام المتبادل بين المتحاورين، جاءت الخلاصات كما يلي:
1- إلتزام رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق بعدم المسّ بأيّ حق من حقوق التلاميذ في التمدرس أو الحصول على الوثائق اللّازمة.
2- إلتزام رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق بعدم المسّ بحقوق الأطر التّربويّة، والوفاء بالتزاماتها الماديّة كاملة غير منقوصة.
3- تعبير رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق عن رغبتها في القيّام بدور الوساطة بين الآباء والأمّهات وأوليّاء التّلاميذ من جهة والمؤسّسات الخاصّة من جهة أخرى.
4- ترفض رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق تعميم نسبة دفع 50٪ من الأجرة على الجميع، وتكتفي فقط بالحالات المتضرّرة من الجائحة اقتصاديّا، سواء في القطاع الحرّ، أو القطاع العام.
5- ترفض تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق المقاربة الاقتصاديّة النّاجمة عن الجائحة، وتعتبر أن الجميع متضرّرون من خدمة « التعليم عن بعد »، والّتي يعلم الجميع تكلفتها الماديّة والنّفسّية على الأسر والتلاميذ بشكل خاص. وتؤكد على شعار « الأجر مقابل الخدمة ».
6- تطلب تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق من رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق أن تعلن بشكل علني عن مؤسّسات التعليم الخاص الّتي تضرّرت ولم تتمكّن من تغطيّة مصاريفها بأرقام وتقارير مفصّلة تقدّم لمديريّة الضّرائب والوزارة الوصيّة، لتستفيد من تخفيض ضريبي، بعيدا عن الضّغط الاجتماعي والاقتصادي والنّفسي عن آباء وأمّهات وأوليّاء التّلاميذ.
7- تجدّد تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق مطالبتها للأكاديميّة بالتّدخّل العاجل والفوري، لتقييم عمليّة التّعليم عن بعد شكلا ومضمونا.
8- حفاظا على حقوق الأطر التّربويّة نلتمس من الوكالة الوطنيّة لإنعاش التّشغيل والكفاءات بإرسال لجان تقصّي الحقائق للتّأكّد من مدى احترام المؤسّسات الخاصّة لحقوق هذه الفئة من تصريح في صندوق الضّمان الاجتماعي، والتّوصّل بكافّة مستحقّاتها.
9- تدعو تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق كلّ المسؤولين من السّلطة الولائيّة وكافّة الهيئات المنتخبة في جهة الشّرق بالقيّام بدورهم التّاريخي والأخلاقي للتّصدّي لاختلالات كثير من المؤسّسات التّعليميّة الخاصة.
10- تدعو تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق كلّ المتضرّرين من الخدمة الّتي قدّمتها المدارس الخاصّة خلال الجائحة للالتحاق بالتّنسيقيّة، والتّكاتف من أجل أن نصبح قوّة اقتراحيّة للمؤسّسات التعليميّة الخاصة، وسدا منيعا في وجه كلّ ما يعيق حصول فلذات أكبادنا على التّعليم الرّاقي الّذي نطمح له جميعا.
11- تدعو تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق الغيورين على المدرسة الوطنيّة والتعليم في هذا البلد بالالتحاق غدا الجمعة 19 يونيو 2020 على الساعة 11:00 صباحا بالوقفة الاحتجاجية قرب الأكاديميّة الجهويّة للتربيّة والتّكوين جهة الشّرق، من أجل التّصدّي للتّجاهل الغير مفهوم الّذي قوبلت به مطالبنا لمدير الأكاديميّة، مع احترام إجراءات الطّوارئ الصّحّيّة.
12- تؤكد تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق على استمرارها في النضال السّلمي إلى حين تحقيق كلّ المطالب.
13- ترفض تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق أيّ تسييس لهذه الخطوة النّضاليّة، وتلزم الجميع بأن يبقوا في الاطار التّربوي الصّرف.
تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق
وجدة في 17 يونيو
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المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة الشرق
وجدة، في 19 يونيو 2020
بيان توضيحي
على أثر اللقاء الذي جمع بين أعضاء من المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة الشرق وما سمي بممثلي تنسيقية آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بالشرق فقد صدر بيان من طرف ما سمي بالتنسيقية تضمن مجموعة من المغالطات والمواقف نسبت إلى الاجتماع وعليه وجب التوضيح والتأكيد على النقط التالية:
إن اجتماعنا بما سمي بالتنسيقية جاء في إطار العلاقات الفردية التي تربط بعضهم بصفتهم كآباء ببعض المؤسسات الخصوصية. وأننا في رابطة التعليم الخاص بجهة الشرق نؤكد أن الناطق الرسمي الوحيد باسم أولياء الأمور هم جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ولا يحق لأي أحد غيرهم التكلم باسم أولياء الأمور.
إن ما جاء في بيان ما سمي بالتنسيقية قد خلط بين تقرير عن الاجتماع وبيان خاص بالتنسيقية تضمن بعض المواقف الخاصة بها وهو لم يكن محط نقاش بالمطلق، وندين هذا الخلط المتعمد.
إن الطلب الوحيد الذي تطرق له أفراد ما سمي بالتنسيقية هو التخفيض الموحد لجميع أولياء الأمور بناء على تضرر الخدمة المقدمة من طرف المؤسسات الخصوصية بحجية أن « الأجر مقابل الخدمة » وهو ما تم رفضه من طرف ممثلي الرابطة على اعتبار:
أن الوحيد الذي له الحق في تقييم خدمة التدريس عن بعد هي الوزارة الوصية،
إن الخصم الموحد لجميع الأولياء فيه حيف للأولياء الذين تضرروا بهذه الجائحة لأن المؤسسات الخصوصية تتعامل بمرونة كبيرة مع الأولياء الذين تضرروا بالجائحة إعمالا بمبدأ التضامن بين الفئات الأقل تضررا مع الفئات الأكثر تضررا.
إن شعار « الأجر مقابل الخدمة » الذي ترفعه التنسيقية يجب أن يقابله شعار « الأجر مقابل العمل » الذي تناسته ما سمي بالتنسيقية.
إدانتنا لأسلوب الوشاية التي تضمنها بيان ما يسمى بالتنسيقية لدى مصالح الضريبة ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إدانتنا لمحاولات التحريض على العلاقة المتميزة التي تربط بين الأطر العاملة بمؤسساتهم الخصوصية.
وفي الأخير تؤكد رابطة التعليم الخاص بجهة الشرق على أن تعاملها مع هذا النقاش الدائر هو ما جاء في محضر الاجتماع الموقع بين ممثلي الهيئات المهنية لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية الموقع تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق يوم 10 يونيو 2020 وكذا الحوارات التي أشرفت عليها المديريات الإقليمية بوجدة وبركان والتي تؤكد جميعها على الأمور التالية:
تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وضمان الاستمرارية البيداغوجية من أجل إتمام العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية الحالية في احترام تام بمقتضيات الوزارة الوصية؛
التعامل الإيجابي والبناء مع السادة آباء وأولياء أمور التلاميذ، تعاملا يبعث على الارتياح والطمأنينة والثقة المتبادلة والتشارك؛
إعفاء جميع الأسر من واجبات الخدمات المتوقفة (النقل المدرسي والإطعام المدرسي) ؛
مراعاة ظروف الأولياء المأجورين المتوقفين عن العمل والتعاطي الإيجابي مع الأسر المتضررة جراء الوضعية الوبائية بفقدان دخلها كليا أو جزئيا؛
أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أجور أطرها التربوية في إطار من التفاهم والتعاون.
وفي الختام تدعو رابطة التعليم الخاص بجهة الشرق جميع المتدخلين من مؤسسات خصوصية وأولياء الأمور وإدارة وصية إلى مزيد من التعاون من أجل استقرار قطاع التعليم المدرسي وإنجاح عمليات نهاية السنة الدراسية الحالية وضمان نجاح دخول مدرسي آمن ومستقر.
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