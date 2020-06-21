توصلت الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » ببيان من تنسيقية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ التعليم الخاص ـ جهة الشرق ، وبيان توضيحي من المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة الشرق كرد على بيان تنسيقية الآباء … مما يعني ان الحوار بين الطرفين الذي تم برعاية اكاديمية جهة الشرق ، لم يفضي الى النتائج المرجوة منه ، وبالتالي استمرت سياسة شد الحبل بين تنسيقية آباء وأمهات وأولياء تلاميذ التعليم الخاص ـ جهة الشرق ، وبين المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص ـ جهة الشرق ….

ومن باب الموضوعية ، وايمانا منا بالحياد الاعلامي ، وتنويرا للرأي العام ، نورد البيانين اللذين توصلت بها الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ، حرفيا ….

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تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ

التعليم الخاص -جهة الشّرق

بيان رقم 1

إيمانا منّا في تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق، بأنّ التوتّر القائم بيننا وبين رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق لا يمكن أن يحلّ إلّا من خلال الحوار البنّاء والمسؤول، فقد تمّ عقد اجتماع بين الطّرفين بمؤسّسة الرّميساء يوم 17 يونيو 2020 على السّاعة الخامسة والنّصف مساءا، واستمرّ إلى غاية التّاسعة والنّصف وبحضور:

عن رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق:

1- السّيّد: مصطفى خثيري رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب جهة الشّرق

2- السّيّد: محمد بيبودة رئيس المكتب الإقليمي لرابطة التّعليم الخاص بالمغرب وجدة

3- السّيّد: توفيق مغني عضو المكتب التنفيذي لرابطة التّعليم الخاص بالمغرب.

وعن تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق:

1- عبد الرحمان السحمودي.

2- محمد قدوري.

3- محمد بلعيش

ثمّن الطّرفان خطوة انعقاد هذا الاجتماع الرّسمي بين الجانبين، قصد تقريب وجهات النّظر، وكذا البحث عن الحلول التوافقيّة الّتي تحفظ حقوق جميع الأطراف. كما أعرب الجانبان على بذل المجهود الكافي لتدليل كلّ الصّعاب وجعل جهة الشّرق نموذجا يحتذى به لمعالجة وطيّ هذا الملف بشكل نهائي تنتصر فيه المصلحة الوطنيّة العامة.

وبعد أن بسط كلّ طرف وجهة نظره، في جوّ طبعته المسؤوليّة، وساده الاحترام المتبادل بين المتحاورين، جاءت الخلاصات كما يلي:

1- إلتزام رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق بعدم المسّ بأيّ حق من حقوق التلاميذ في التمدرس أو الحصول على الوثائق اللّازمة.

2- إلتزام رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق بعدم المسّ بحقوق الأطر التّربويّة، والوفاء بالتزاماتها الماديّة كاملة غير منقوصة.

3- تعبير رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق عن رغبتها في القيّام بدور الوساطة بين الآباء والأمّهات وأوليّاء التّلاميذ من جهة والمؤسّسات الخاصّة من جهة أخرى.

4- ترفض رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق تعميم نسبة دفع 50٪ من الأجرة على الجميع، وتكتفي فقط بالحالات المتضرّرة من الجائحة اقتصاديّا، سواء في القطاع الحرّ، أو القطاع العام.

5- ترفض تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق المقاربة الاقتصاديّة النّاجمة عن الجائحة، وتعتبر أن الجميع متضرّرون من خدمة « التعليم عن بعد »، والّتي يعلم الجميع تكلفتها الماديّة والنّفسّية على الأسر والتلاميذ بشكل خاص. وتؤكد على شعار « الأجر مقابل الخدمة ».

6- تطلب تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق من رابطة التّعليم الخاص بالمغرب -جهة الشّرق أن تعلن بشكل علني عن مؤسّسات التعليم الخاص الّتي تضرّرت ولم تتمكّن من تغطيّة مصاريفها بأرقام وتقارير مفصّلة تقدّم لمديريّة الضّرائب والوزارة الوصيّة، لتستفيد من تخفيض ضريبي، بعيدا عن الضّغط الاجتماعي والاقتصادي والنّفسي عن آباء وأمّهات وأوليّاء التّلاميذ.

7- تجدّد تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق مطالبتها للأكاديميّة بالتّدخّل العاجل والفوري، لتقييم عمليّة التّعليم عن بعد شكلا ومضمونا.

8- حفاظا على حقوق الأطر التّربويّة نلتمس من الوكالة الوطنيّة لإنعاش التّشغيل والكفاءات بإرسال لجان تقصّي الحقائق للتّأكّد من مدى احترام المؤسّسات الخاصّة لحقوق هذه الفئة من تصريح في صندوق الضّمان الاجتماعي، والتّوصّل بكافّة مستحقّاتها.

9- تدعو تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق كلّ المسؤولين من السّلطة الولائيّة وكافّة الهيئات المنتخبة في جهة الشّرق بالقيّام بدورهم التّاريخي والأخلاقي للتّصدّي لاختلالات كثير من المؤسّسات التّعليميّة الخاصة.

10- تدعو تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق كلّ المتضرّرين من الخدمة الّتي قدّمتها المدارس الخاصّة خلال الجائحة للالتحاق بالتّنسيقيّة، والتّكاتف من أجل أن نصبح قوّة اقتراحيّة للمؤسّسات التعليميّة الخاصة، وسدا منيعا في وجه كلّ ما يعيق حصول فلذات أكبادنا على التّعليم الرّاقي الّذي نطمح له جميعا.

11- تدعو تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق الغيورين على المدرسة الوطنيّة والتعليم في هذا البلد بالالتحاق غدا الجمعة 19 يونيو 2020 على الساعة 11:00 صباحا بالوقفة الاحتجاجية قرب الأكاديميّة الجهويّة للتربيّة والتّكوين جهة الشّرق، من أجل التّصدّي للتّجاهل الغير مفهوم الّذي قوبلت به مطالبنا لمدير الأكاديميّة، مع احترام إجراءات الطّوارئ الصّحّيّة.

12- تؤكد تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق على استمرارها في النضال السّلمي إلى حين تحقيق كلّ المطالب.

13- ترفض تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق أيّ تسييس لهذه الخطوة النّضاليّة، وتلزم الجميع بأن يبقوا في الاطار التّربوي الصّرف.

تنسيقيّة آباء وأمّهات وأوليّاء تلاميذ التعليم الخاص-جهة الشّرق

وجدة في 17 يونيو

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المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة الشرق

وجدة، في 19 يونيو 2020

بيان توضيحي

على أثر اللقاء الذي جمع بين أعضاء من المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بجهة الشرق وما سمي بممثلي تنسيقية آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخصوصي بالشرق فقد صدر بيان من طرف ما سمي بالتنسيقية تضمن مجموعة من المغالطات والمواقف نسبت إلى الاجتماع وعليه وجب التوضيح والتأكيد على النقط التالية:

إن اجتماعنا بما سمي بالتنسيقية جاء في إطار العلاقات الفردية التي تربط بعضهم بصفتهم كآباء ببعض المؤسسات الخصوصية. وأننا في رابطة التعليم الخاص بجهة الشرق نؤكد أن الناطق الرسمي الوحيد باسم أولياء الأمور هم جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ولا يحق لأي أحد غيرهم التكلم باسم أولياء الأمور.

إن ما جاء في بيان ما سمي بالتنسيقية قد خلط بين تقرير عن الاجتماع وبيان خاص بالتنسيقية تضمن بعض المواقف الخاصة بها وهو لم يكن محط نقاش بالمطلق، وندين هذا الخلط المتعمد.

إن الطلب الوحيد الذي تطرق له أفراد ما سمي بالتنسيقية هو التخفيض الموحد لجميع أولياء الأمور بناء على تضرر الخدمة المقدمة من طرف المؤسسات الخصوصية بحجية أن « الأجر مقابل الخدمة » وهو ما تم رفضه من طرف ممثلي الرابطة على اعتبار:

أن الوحيد الذي له الحق في تقييم خدمة التدريس عن بعد هي الوزارة الوصية،

إن الخصم الموحد لجميع الأولياء فيه حيف للأولياء الذين تضرروا بهذه الجائحة لأن المؤسسات الخصوصية تتعامل بمرونة كبيرة مع الأولياء الذين تضرروا بالجائحة إعمالا بمبدأ التضامن بين الفئات الأقل تضررا مع الفئات الأكثر تضررا.

إن شعار « الأجر مقابل الخدمة » الذي ترفعه التنسيقية يجب أن يقابله شعار « الأجر مقابل العمل » الذي تناسته ما سمي بالتنسيقية.

إدانتنا لأسلوب الوشاية التي تضمنها بيان ما يسمى بالتنسيقية لدى مصالح الضريبة ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إدانتنا لمحاولات التحريض على العلاقة المتميزة التي تربط بين الأطر العاملة بمؤسساتهم الخصوصية.

وفي الأخير تؤكد رابطة التعليم الخاص بجهة الشرق على أن تعاملها مع هذا النقاش الدائر هو ما جاء في محضر الاجتماع الموقع بين ممثلي الهيئات المهنية لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي وممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية الموقع تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق يوم 10 يونيو 2020 وكذا الحوارات التي أشرفت عليها المديريات الإقليمية بوجدة وبركان والتي تؤكد جميعها على الأمور التالية:

تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وضمان الاستمرارية البيداغوجية من أجل إتمام العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية الحالية في احترام تام بمقتضيات الوزارة الوصية؛

التعامل الإيجابي والبناء مع السادة آباء وأولياء أمور التلاميذ، تعاملا يبعث على الارتياح والطمأنينة والثقة المتبادلة والتشارك؛

إعفاء جميع الأسر من واجبات الخدمات المتوقفة (النقل المدرسي والإطعام المدرسي) ؛

مراعاة ظروف الأولياء المأجورين المتوقفين عن العمل والتعاطي الإيجابي مع الأسر المتضررة جراء الوضعية الوبائية بفقدان دخلها كليا أو جزئيا؛

أداء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أجور أطرها التربوية في إطار من التفاهم والتعاون.

وفي الختام تدعو رابطة التعليم الخاص بجهة الشرق جميع المتدخلين من مؤسسات خصوصية وأولياء الأمور وإدارة وصية إلى مزيد من التعاون من أجل استقرار قطاع التعليم المدرسي وإنجاح عمليات نهاية السنة الدراسية الحالية وضمان نجاح دخول مدرسي آمن ومستقر.