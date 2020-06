Réunion des travaux du Conseil de gouvernement le jeudi 18 juin 2020

l Otmani: Le Maroc entreprend dès que possible des actions de solidarité africaine et de coopération sud-sud

Les valeurs de solidarité africaine et de renforcement de la coopération Sud-Sud prônées par le Maroc ne sont pas uniquement des positions politiques, mais des actions concrètes que le Royaume entreprend dès que possible, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Dans un communiqué lu à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saïd Amzazi, a indiqué que M. El Otmani a salué, au début des travaux du Conseil, l’initiative Royale visant à soutenir 15 pays africains frères en équipements médicaux et en médicaments afin de les accompagner dans leurs efforts de lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Cette démarche, a relevé le Chef du gouvernement, s’inscrit dans le cadre de la précédente initiative Royale de lancement d’un cadre opérationnel de coopération afro-africaine pour lutter contre la pandémie.

A cet égard, il est revenu sur les réactions « très positives » tant aux niveaux africain qu’international, qui attestent que le Maroc a agi, selon ses propres moyens, pour dynamiser la coopération africaine dans une conjoncture où l’humanité a besoin de promouvoir davantage la coopération internationale.

M. El Otmani s’est également félicité de la fierté du peuple marocain du leadership éclairé de SM le Roi dans cette étape qui nécessite des initiatives fortes, rappelant que, dès le début de cette crise sanitaire, le Souverain a lancé de nombreuses initiatives et pris des décisions courageuses et proactives, qui ont permis au Maroc d’éviter le pire et de maîtriser l’épidémie pour ensuite commencer l’allégement du confinement.

A cet égard, le Chef du gouvernement a noté que la phase d’assouplissement du confinement sanitaire se déroule avec à la coopération de l’ensemble des intervenants, aussi bien les autorités, les administrations et les collectivités locales, de manière progressive et selon l’approche préalablement adoptée, tout en remerciant les citoyens pour l’adhésion dont ils font preuve tout au long des différentes phases du confinement sanitaire ainsi qu’aux premières étapes de l’opération de déconfinement.

Des mesures supplémentaires seront prises prochainement à la lumière des résultats de l’évaluation de la situation épidémiologique, a-t-il précisé, ajoutant qu’aucun effort n’est épargné pour assurer une transition sûre du Royaume vers la normale.

Le Chef du gouvernement a, par ailleurs, fait part de l’immense joie exprimée par les membres du gouvernement à la nouvelle du succès de l’intervention chirurgicale subie par SM le Roi et réitéré au Souverain les vœux de bonne santé et de prompt rétablissement de la part du gouvernement, implorant le Tout-Puissant de préserver SM le Roi Mohammed VI, et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille royale.

Par ailleurs, M. El Otmani a félicité les Marocains qui étaient bloqués à l’étranger et qui ont retrouvé leur pays dans le cadre des vols quotidiens de rapatriement en cours. Il a ainsi fait savoir que cette opération a concerné jusqu’à présent les Marocains bloqués en Algérie, en Espagne et en Turquie, avant d’inclure prochainement les Marocains bloqués en France et d’autres pays.

En parallèle, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidents à l’étranger s’emploie à organiser le rapatriement des citoyens bloqués dans des pays comptant peu de Marocains, a indiqué M. El Otmani.

Le Chef du gouvernement a tenu à remercier ces concitoyens pour leur patience et leurs grands sacrifices tout au long de la période de leur séjour à l’étranger, soulignant que le Maroc a veillé à garantir les conditions de réussite et de sécurité de leur rapatriement pour en faire un exemple de réussite marocaine qui s’ajoute aux succès collectifs du Royaume dans la lutte contre cette pandémie.

Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, parviendra à triompher de cette pandémie et en sortira la tête haute en donnant une nouvelle impulsion au développement national sur les plans économique et social, a conclu M. El Otmani.

Baccalauréat 2020: toutes les mesures préventives ont été prises pour préserver la santé de tous les intervenants

Toutes les mesures préventives ont été prises pour préserver la santé et la sécurité des candidats, des cadres pédagogiques et administratifs et l’ensemble des intervenants au titre des épreuves du baccalauréat 2020, organisées cette année dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

En dépit de la conjoncture difficile, le Maroc a maintenu l’organisation de cette échéance nationale importante qui constitue une étape décisive dans le cursus scolaire de centaines de milliers d’élèves, a précisé le ministre, qui présentait un exposé sur l’organisation des épreuves du baccalauréat de la session 2020 dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire devant le Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.

Le maintien de ces épreuves intervient aussi pour préserver la valeur et la crédibilité de ce certificat national, a expliqué M. Amzazi lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil de gouvernement.

Dans son exposé, le ministre a donné un aperçu sur les principaux indicateurs chiffrés relatifs à la session 2020 par rapport à la session précédente, selon un communiqué lu par M. Amzazi, à l’issue de cette réunion.

Il a dans ce sens tenu à exprimer ses remerciements et sa gratitude aux ministères de l’Intérieur, de la Santé, de la Culture, de la Jeunesse et des sports, ainsi qu’aux autorités territoriales, à la sûreté nationale, à la gendarmerie royale, aux forces auxiliaires et à la protection civile pour leur mobilisation et leur adhésion à la préparation de cette échéance nationale.

Adoption en Conseil de gouvernement d’un projet de décret sur les conditions et modalités de versement des bourses aux étudiants

Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a adopté le projet de décret N. 2.20.407 modifiant et complétant le décret 2.18.512 du 9 ramadan 1440 (15 mai 2019), fixant les conditions et modalités du versement aux étudiants des bourses d’étude et les conditions et modalités de mise des crédits réservés à ces bourses à la disposition de l’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles.

Présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ce texte modifie et complète certaines dispositions du décret 2.18.512, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue de la réunion du Conseil.

En effet, M. Amzazi a souligné que le projet de décret stipule la distribution des bourses allouées à la préparation des diplômes de docteur en médecine, de docteur en pharmacie, de docteur en médecine dentaire, de docteur vétérinaire, d’ingénieur d’État, d’architecte ou de diplôme d’institutions de commerce et de gestion, pour les étudiants qui poursuivent leurs études au Maroc.

L’octroi de ces bourses comprend l’attribution de la bourse de l’échelle 1 aux étudiants inscrits aux trois premières années (6.334 dirhams par an), de la bourse de l’échelle 2 aux étudiants en quatrième et cinquième années (7.334 dirhams par an) et de la bourse de l’échelle 3 aux étudiants en sixième et septième années (12.154 dirhams par an), a précisé le ministre.

Adoption d’un projet de décret relatif au système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et travaux publics

Le Conseil de gouvernement réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a adopté le projet de décret n° 2.18.76 modifiant et complétant le décret n° 2.94.223 publié le 16 juin 1994 instituant, pour le compte du ministère des Travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et travaux publics, après avoir pris en compte les observations à ce sujet.

Le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a précisé dans un communiqué lu lors d’une conférence de presse à l’issue du conseil, que ce projet présenté par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, vise à assouplir les procédures et faciliter l’accès aux services de l’administration publique fournis par le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, notamment pour ce qui est de l’examen des dossiers de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et travaux publics et la remise d’attestations y afférentes, à travers l’application de la déconcentration partielle du système de qualification et de classification, en attribuant l’examen des dossiers de qualification et de classification relatifs aux basses échelles, selon les secteurs, à des commissions régionales créées au niveau des directions régionales de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.

Ce projet de décret, a-t-il ajouté, vise également à définir les conditions et les manières de dépôt, d’examen et de révision des dossiers de qualification et de classification, de manière électronique, sur décision du ministre de l’Equipement.

MAP: 18/06/2020