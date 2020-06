L’aide médicale décrétée par le Roi du Maroc en faveur de quinze pays africains est arrivée à bon port et le monde loue ce geste Royal

Quinze nations africaines ont reçu l’aide médicale suite aux Instructions du Roi Mohammed VI du Maroc afin de les assister à combattre la pandémie du Coronavirus de la COVID-19 plaçant le Maroc en tête des pays les plus généreux que des puissances mondiales ou régionales/

Une aide totale qui se compose de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine, le tout provenant des usines marocaines conformément aux normes exigées par l’OMS. C’est beaucoup plus que la Chine et ses six millions de masques distribués aux États africains.

Cette initiative du Roi du Maroc est l’illustration de l’exemple de solidarité inter-africaine et souligne la manière dont les pays africains peuvent se soutenir mutuellement au moment des crises et est à nouveau mise en exergue par le monde entier ainsi que par la presse internationale qui tous ont salué hautement les efforts déployés par le Maroc en faveur de l’Afrique.

Une aide du Maroc fortement appréciée à l’échelle africaine, européenne, asiatique, américaine et océanique par leur gouvernement, leur peuple et leur presse, tous unanimes à souligner la portée humanitaire de cette assistance marocaine à plusieurs pays africains, illustrant une véritable leçon en matière de coopération Sud-Sud et des liens qui doivent prévaloir sur le continent africain.

Cette initiative marocaine devrait servir d’exemple à d’autres pays africains, sans les citer, mais ils sont connus de tous le monde, afin d’engager des initiatives en cette conjoncture qui requiert de la part de nombreux pays africains un renforcement de la coopération, de la solidarité, de l’entraide ainsi que l’unification des efforts et des positions pour lutter contre la pandémie de la COVID-19.

De l’Afrique à l’ONU, les Ambassadeurs africains accrédités auprès des Nations-Unies à New York ont hautement salué l’initiative salutaire du Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains en vue de les accompagner dans leurs efforts pour enrayer la pandémie de COVID-19 et ont unanimement tenu à exprimer les remerciements et la gratitude de leurs pays respectifs pour ce geste humanitaire fort louable.

Les derniers pays à avoir reçu cette aide marocaine, sont le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la République du Congo, les Comores, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Tanzanie, la Zambie et le Tchad.

Force est donc d’observer que le Maroc a multiplié les initiatives diplomatiques et les investissements ces dernières années en Afrique, cultivant son « soft power » sur le continent, depuis son retour dans l’Union Africaine tout en montrant ses capacités et son efficacité face au COVID-19 durant cette crise sanitaire.

A noter, pour ne citer qu’eux deux, que le Secrétaire Général de L’Union Panafricaine des Etudiants (UPE, basée à Accra au Ghana), Monsieur Peter Kwasi Kodje, ainsi que le Docteur Moussa Oumarou, Président du Conseil des Imams et Dignitaires Musulmans du Cameroun (CIDIMUC) ont exprimé leur reconnaissance à l’endroit du Roi Mohammed VI.

Farid Mnebhi.