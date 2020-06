Aussitôt dit, aussitôt fait ! L’aide marocaine commence à être réceptionnée.

Quatre Nations, parmi les quinze pays africains, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, le Niger et la République de Guinée ont bien réceptionné, le 14 juin 2020, les aides médicales en provenance du Maroc sur Instructions du Roi Mohammed VI à même de les soutenir du mieux possible à faire face à la pandémie du COVID-19.

Ces aides comportent essentiellement du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains dans leur lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19) afin de permettre aux autorités de ces pays de disposer du matériel nécessaire au travail quotidien et de protéger les équipes de santé chargées de soigner les malades.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par le Roi Mohammed VI, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques, et reflète l’intérêt particulier accordé par le Souverain marocain au renforcement de la coopération inter-africaine dans le domaine de la lutte et de la protection contre la pandémie de la COVID-19.

D’autres pays africains recevront dans les plus brefs délais une aide médicale du Maroc parmi lesquels le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée-Bissau, le Malawi, la République Démocratique du Congo, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie.

A souligner que les dignitaires religieux sénégalais ont salué, le 14 juin 2020 à Dakar, l’Initiative Royale d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains, dont le Sénégal, afin de faire face à la pandémie de la COVID-19.

Ainsi, le Président de la Coordination des Tidjanes de Dakar, Tdiane Gaye, le Conseiller du Khalife Général de la Confrérie Mouride, Cheikh Abdelkader Mbacké, et du vice-Président de la section sénégalaise de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, Mohammed El Korachi Niasse, ont mis en exergue ce geste solidaire du Roi du Maroc ; une action noble imbue des valeurs d’entraide et de solidarité agissante entre Africains quelque soit leur religion, race ou ethnie.

Ces aides viennent répondre aux attentes des populations africaines et témoignent de la qualité des relations entre le Maroc et l’Afrique tout en soulignant l’engagement du Maroc en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire et agissante.

Il convient de souligner que l’ensemble des produits et équipements de protection composant ces aides médicales acheminées vers ces pays africains sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Farid Mnebhi.