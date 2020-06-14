بعد رفع الحجر الصحي عن جهة الشرق ….هكذا تم صرف 5 ملايير سنتيم التي أعلن عنها عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق لمواجهة كورونا

إتخذ مجلس جهة الشرق برئاسة السيد عبد النبي بعوي مجموعة من المبادرات التضامنية والانسانية التي تستهدف مواجهة انتشار جائحة كورونا « كوفيد 19 » وذلك للتخفيف من تداعياتها الاجتماعية على الساكنة خلال هذه الفترة.

وبلغ مجموع المصاريف المتعلقة بمجموعة من الصفقات إلى حدود يومه ما #مقداره 47.704.418,00درهم، في انتظار تقديم الحصيلة المتعلقة بتدخلات جهة الشرق في إطار الحد من تفشي هذه الجائحة، فور الخروج من هذه الأزمة.

وحسب المعطيات، فتتعلق الصفقات بـصفقة توفير السائقين واليد العاملة المؤقتة تحت رقم BR/2020/11 بتاريخ 9 أبريل 2020 و #مبلغ 1.946.400,00 درهم، من أجل القيام بعملية التعقيم والتطهير، وقد انطلقت من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، واستهدفت الجماعات ذات الطبيعة الحضرية بالنفوذ الترابي للجهة، بتنسيق محكم من حيث الجدولة الزمنية والأماكن المستهدفة مع السلطات الولائية والإقليمية.

ثم صفقتي عملية التعقيم والتطهير، الأولى تحت رقم BR/2020/12 بتاريخ 2 أبريل 2020 ومبلغ 890.418,00 تتعلق باقتناء الألبسة الواقية والمواد المطهرة، والثانية تحت رقم BR/2020/13 بتاريخ 10 أبريل #بمبلغ285000,00 درهم تتعلق باقتناء أسرة وأغطية لفائدة اليد العاملة، بهدف إيواء المستخدمين العاملين في حملة التعقيم والتطهير، والموضوعين احتياطا رهن الحجر الصحي بالمركز الجهوي للإغاثة والمراب الجهوي للأليات.

وفي ذات السياق، أبرمت الجهة صفقتي القفف المخصصة للأسر الهشة والفقيرة، الأولى تتعلق بالصفقة رقم BR/2020/15 بتاريخ 13 أبريل والثانية بالصفقة رقم BR/2020/20 بتاريخ 14 أبريل #مبلغا 38.243.000,00 درهم من أجل توفير ما مجموعه 100.000 قفة بما في ذلك التعليب واحتساب الضريبة على القيمة المضافة ومصاريف النقل إلى مقرات العمالة والأقاليم، وفق ما تتضمنه دفاتر التحملات.

وحرصا على شفافية العملية الهادفة إلى التخفيف من حدة تضرر الفئة الهشة، وحفاظا على الدوافع الإنسانية والوطنية، الكامنة وراء القيام بهذه المبادرة فقد تقرر تفويض عملية التوزيع للسلطات الولائية والاقليمية، على أن يتم توزيعها على العمالة والأقاليم اعتبارا لمعيار عدد السكان ونسبة الفقر والهشاشة، وألا تقل عن 10.000 قفة لكل إقليم، مع التأكيد أن الاستفادة منها مجانية ولا تخضع لأداء أي رسم مهما كانت قيمته، وأن مجلس الجهة لم يشرف على عملية التوزيع للفئات المستهدفة ولو قفة واحدة.

وتم تسليم هذه المساعدات بواسطة محاضر رسمية على صعيد العمالة والأقاليم، عن طريق لجان محلية تحت رئاسة السلطات الولائية والاقليمية، والتي تضم في عضويتها عدة أطراف، من بينها تمثيلية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقد توصلت بما مجموعه 95.000 قفة ابتداء من يوم 27 ابريل، وأن العملية لا تزال مستمرة من طرف ذات السلطات.

وفي ذات الإطار، أبرمت الجهة صفقتي اقتناء معدات وتجهيزات طبية، المعمول بهما من أجل تمكين الأطقم الطبية من القيام بتدخلات استثنائية على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة لفائدة بعض الحالات المستعصية، في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من أجل الحد من تفشي هذه الجائحة، الأولى تحت رقم BR/2020/14 بتاريخ 2 أبريل ب #مبلغ1.610.000,00 درهم، تتعلق باقتناء جهاز مساعد للقلب، والثانية تحت رقم BR/2020/16 بتاريخ 29 ماي ومبلغ 965.600,00 درهم، تتعلق باقتناء جهاز تنقل لغسيل الكلى وملحقاته، كما قامت الجهة بعملية اقتناء حافلتين لنقل الأموات مجهزتين بمبرد وجميع اللوام التقنية والمواصفات الخاصة والضرورية، سيما المتعلقة منها بنقل وفيات فيروس كورونا كوفيد 19، وقد أجريت عن طريق عقد القانون العادي لاقتناء حافلتين بتاريخ 10 أبريل و #مبلغ 594.000,00 درهم.

كما تكلفت الجهة بعملية الإطعام والتغذية، والتي تم اللجوء إليها بطلب من مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجة، الرامي إلى تقديم مساعدة تتعلق بالتكفل بالوجبات الغذائية المقدمة للشغيلة الصحية الموضوعة احتياطا تحت الحجر الصحي بمراكز الإيواء والفنادق طيلة مدة هذه الجائحة.

وفي هذا السياق أبرمت الجهة أربعة عقود القانون العادي، فالعقد الأول بتاريخ 27 مارس و #مبلغ 2.000.000.00 درهم، من أجل إعداد الوجبات الغذائية الرسمية وإيصالها إلى الأشخاص المستهدفين، ويتعلق الأمر بالطلبة الوافدين من الدول الإفريقية خارج المغرب الممنوحين من طرف الجهة، وعددهم 56 طالبا وطالبة، والأشخاص بدون مأوى الذين تم وضعهم بالمراكز الاجتماعية وعددهم 40 والأطقم الطبية الذين تراوح عددهم ما بين 160 الى 210، واليد العاملة المتواجدة بالمركز الجهوي للاغاثة والمراب الجهوي للآليات، والتي تشتغل في حملة التعقيم والتطهير وعددها من 70 إلى 110.

والعقد الثاني وفق مراسلة الجهة تم بتاريخ 17 أبريل وخصص له #مبلغ 500.000,00 درهم، من أجل تقديم وجبتي الإفطار والغذاء للأطقم الطبية، المتواجدين احتياطا تحت الحجر الصحي، والعقد الثالث، بتاريخ 24 أبريل 2020 و #مبلغ 200.000,00 درهم، إلا أن الشركة المعنية لم تنفذ التزاماتها مما أدى إلى فسخ العقد، والعقد الرابع بتاريخ 29 أبريل و #مبلغ 670.000,00 خاص بشهر رمضان قصد تقديم الوجبات الرمضانية للأطقم الطبية.

ويشار إلى أن العملية أشرفت عليها لجان إدارية وتقنية، حيث قامت السلطات الولائية بالتأشير عليها، دون أن يحضر فيها أي منتخب من المجلس، حرصا على احترام قواعد الحكامة والشفافية

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