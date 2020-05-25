تسجيل 99 حالة جديدة بالمغرب و انخفاض طفيف لمؤشر انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيد الوطني

الاثنين 25 ماي، 2020

السيد اليوبي : انخفاض طفيف لمؤشر انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيد الوطني

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، أن مؤشر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سجل انخفاضا طفيفا على الصعيد الوطني، إذ أصبح يساوي 0,76.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيد محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء مباشرة على قناتها « M24″، وإذاعتها « ريم راديو »، أن المؤشر يختلف من جهة لأخرى، ففي الوقت الذي نزل فيه تحت عتبة 0,5 ببعض الجهات، إلا أن المؤشر ما زال يقارب الـ1، وبالضبط 0,93 بجهة الدار البيضاء-سطات.

وكشف السيد اليوبي، من جهة أخرى، عن تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى حدود الساعة السادسة من بعد زوال اليوم الإثنين (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7532 حالة.

وأبرز أن جل الحالات الجديدة المؤكدة (85 حالة منها) تم تسجيلها إما خلال عمليات الكشف لدى أشخاص لا تبدو عليهم أعراض المرض أو في إطار التحري الوبائي في صفوف المخالطين لحالات مرضية أخرى.

وتم تشخيص هذه الحالات، يضيف المسؤول، على وجه الخصوص بجهة الدار البيضاء-سطات (61 حالة من بين الـ99)، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة ب24 حالة، متبوعة بجهات الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وسوس-ماسة وفاس-مكناس، ملاحظا أن باقي الجهات لم تسجل حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، استبعدت المختبرات جراء نتائج سالبة لفيروس كورونا المستجد 9222 حالة كان مشتبها في إصابتها، ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 144 ألف و671 حالة.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي حسب النسبة المئوية لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء، فإن جهة الدار البيضاء-سطات عرفت تسجيل ما يقارب ثلث الحالات، متبوعة على الخصوص بجهة مراكش-آسفي بما يقارب 18 بالمائة من مجموع الحالات، وجهة فاس-مكناس بما يفوق 13 بالمائة.

وأشار السيد اليوبي إلى أنه تم تسجيل 71 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4774 حالة، وترتفع أيضا نسبة الشفاء من هذا المرض بالمملكة إلى 63.4 في المائة.

وتم، في المقابل، تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات ال24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 200 حالة وفاة، فيما استقرت نسبة الإماتة للفيروس في 7ر2 في المائة.

ومع:25/05/2020