حزب الاستقلال بوجدة يرفع – الى الحكومة – مجموعة من المطالب المشروعة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها المدينة …

بلاغ حزب الاستقلال فرع وجدة

اجتمع عن بعد مكتب فرع حزب الاستقلال بوجدة وذلك لتدارس الوضع المحلي والظروف المعيشية لساكنة المدينة ونحن نعيش جائحة كورونا « كوفيد 19 » التي ضربت العالم.

إن فرع حزب الاستقلال بوجدة يفتخر بالإجراءات الإستباقية التي اعتمدتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمواجهة الجائحة والتي جنبت بلادنا ارقاما صادمة في الحالات المصابة بالوباء والوفيات ، كذلك فرع الحزب يحيي السيد الوالي ومن خلاله كل مسؤولي الإدارة الترابية،السلطة المحلية ، الأمن و الجيش ويشكرهم على كل المجهودات و التي جعلت من مدينة وجدة قاطرة لبقية المدن في طريقة التعامل مع هذه الجائحة والتي جعلت أرقام الحالات المسجلة متحكم في أرقامها.

مكتب الفرع يثمن عاليا التدبير الغير مسبوق لجماعة وجدة لمواجهة هذا الوباء من حملات تحسيسية بالأحياء، حملات النظافة،حملات مكتب حفظ الصحة ،تحرير الملك العمومي بتنسيق مع السلطة المحلية، إعادة الحياة لعدد من المواقع بالمدينة خاصة حديقة لالة عائشة، وكذلك التدبير اليومي لمختلف مرافق الجماعة مع الإشارة للتواجد اليومي بالميدان لرئيسها الاخ عمر حجيرة .

كما يشيد حزب الاستقلال بوجدة بجميع العاملين في الميدان بقطاع الصحة والنظافة ورجال ونساء الإعلام والذين أبانوا عن وطنية ونكران ذات أبهرت كل المواطنين الوجديين، و يحيي كل مناضلات ومناضلي الحزب بوجدة من خلال جمعياتهم ومنظمات الحزب الموازية على المجهودات المبذولة في إطار عمليات الدعم المادي والمعنوي للفئات المعوزة في مرحلتي الجائحة وشهر رمضان المبارك .

إن طول مدة الحجر الصحي عمق من الازمة الاقتصادية بالمدينة كما مس بجل القطاعات خاصة القطاع الغير المهيكل، قطاع التجارة، الصناعة التقليدية والخدمات المرتبطة مباشرة بالمواطن، وإذ يحي الفرع صبر المواطن الوجدي وإلتزامه بالتدابير، فإنه يدعو الحكومة الأخذ بعين الاعتبار حالة إنتشار الوباء الضعيفة بالمدينة، و ذلك من أجل الدفع بإجراءات التخفيف مباشرة بعد عيد الفطر المبارك السعيد.

إن عودة الروح للاقتصاد المحلي ، المنهك أصلا، جراء آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، رهينة برد الاعتبار للإنتاج المحلي، من خلال اعتماد مخطط عقلاني براغماتي سيستند على مخططات إنعاش قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع إنتاجي وبنياته، وعليه فإن مكتب فرع حزب الاستقلال بعد إطلاق عملية إستشارية داخل كل تنظيمات الحزب بوجدة يقترح ما يلي:

– إطلاق مخطط دعم القطاعات المتضرر (تجار الأسواق بالمدينة، تجار الألبسة ،الصناع التقليديين، سائقي سيارات الاجرة، عمال الفنادق المقاهي المطاعم،قطاع النقل والنقل العمومي، ….) وذلك بتعديل قانون المالية من أجل جعل كل الظروف متهيئة لجميع الفرضيات، لأن الأصل في عودة عجلة الاقتصاد الى الدوران هو تحفيز الطلب المحلي بقوة على الإنتاج الوطني والديمومة على استئناف العمل تدريجيا بمختلف الوحدات الصناعية الكبرى، المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا والتجار الصغار،

– تمكين بعض القطاعات السالفة الذكر من تأجيل الاقتطاعات البنكية حتى بداية 2021 وبدون فوائد وبصفة مجانية 100%،

– تسهيل مسطرة الحصول على قروض بمعدل فائدة معقول يتناسب والظرفية الصعبة بفائدة لا تتجاوز 2٪ و بدئ استخلاصه ابتدءا من 2021 مع تبسيط شروط الحصول عليه و إلزامية تخصيص هذا القرض لسداد ديون الممونين و كذلك لتجديد السلع،

– عفو الأبناك عن حوادث عدم أداء الشيكات من طرف التجار و الشركات خلال مدة الحجر الصحي

– عفو ضريبي يشمل مختلف الضرائب لمدة الحجر الصحي الى غاية متم سنة 2020

– إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لسنة 2021 و ذلك للمساعدة على الاستهلاك و من خلاله إنعاش الاقتصاد،

. دعوة الحكومة إلى دعم ومواكبة المناطق الحدودية كذلك دعم كل المقاولات بجميع أصنافها بمدينة وجدة والمتضررة من مخلفات وباء كورونا،

.مواصلة تقديم الدعم المالي للأسر المستفيدة من الضمان الإجتماعي والراميد والمنصة الإلكترونية خلال شهر يوليوز 2020 ،

وفي الاخير نتمنى عيد مبارك سعيد لكافة سكان مدينة وجدة ونتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ وطننا وملكنا من كل مكروه .