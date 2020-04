Des responsables politiques français font l’éloge du Maroc dans sa gestion de la pandémie du Coronavirus (COVID-19)

Il n’est pas coutume d’entendre ou de lire des responsables de partis politiques français faire l’éloge du Maroc. Pourtant c’est ce qui vient de se produire !

Ainsi, le Président du parti « Debout la France », Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, a, sur une vidéo postée le 16 avril 2020 sur son compte Facebook, pris en exemple le Maroc dans sa gestion du COVID-19 tout en fustigeant les mauvaises décisions prises par les autorités françaises quant à la gestion de la pandémie sur le territoire français.

Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, également député de l’Essonne, a souligné que le Maroc produisait 05 fois plus de masques que la France et qu’ils étaient en vente libre dans les supermarchés et épiceries pour la modique somme de 08 centimes d’Euros pièce et ce, afin de protéger les citoyens marocains et étrangers résidant au Maroc.

Il s’est, en outre, fortement étonné de constater que le Maroc produisait plus de 05 millions de masques de haute qualité par jour alors que France n’arrivait à en fabriquer juste un petit million de dernière catégorie alors que le niveau de développement économique et le niveau de vie des habitants ne sont point équivalents.

Une tragédie et une honte absolue s’est écrié le Président de « Debout la France » qui fait que dans tous les classement internationaux, le gouvernement français est devenu la risée du Monde. Quelle tragédie ! », a ainsi lancé Nicolas Dupont-Aignan

Poursuivant son pamphlet, il est revenu une nouvelle fois sur le cas du Maroc où les médecins sont libres de prescrire aux malades le traitement de leur choix, notamment celui du Professeur Raoult avec prescription médicale pour conclure que plutôt de verser 1,9 milliard d’Euros en plus à l’Union Européenne, le gouvernement français devrait financer de nouvelles chaînes de production de masques dans des usines françaises.

Même son de cloche de la part de Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Président du Mouvement « La France Insoumise » et député des Bouches du Rhône qui s’est écrié, le 19 avril 2020 sur BFMTV, qu’il il ne comprenait pas comment France n’essaie pas au moins de faire aussi bien que le Maroc qui fabrique 03 millions de masques par jour. Une humiliation s’est t’il insurgé !

Quant à l’intervention du Premier Ministre français, Monsieur Edouard Philippe en date du 19 avril 2020, les français avaient l’impression d’assister à une soutenance de thèse post-doctorale tellement les mots et les démonstrations étaient savamment recherchés et hors de portée pour le français lambda.

Une intervention télédiffusée, s’il vous plaît, de plus de deux heures pour n’apporter rien de nouveau, si ce n’est que du réchauffé pour ceux qui ont suivi et pu décrypter cette entremise stérile du Premier Ministre français et ce, à une heure où les françaises et les français préparent leur dîner ou révisent avec leurs enfants ou regardent tout simplement une émission à la télévision ou encore écoute de la musique ou lisent un bon bouquin avant d’applaudir du haut de leur balcon ou de leur fenêtre les femmes et hommes qui sont en première ligne face à cette pandémie.

Et dire, que certains français ne font que caqueter comme des poulettes envers les africains, oubliant que le temps des protectorats et des colonies appartient à un passé révolu depuis belle lurette.

Farid Mnebhi.