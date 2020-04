« Le journal d’un infirmier ambitieux»

( 1er pas timide auprès du domaine)

BENYAICH Mohamed

Faculté lettres Oujda Maroc

1 – A la recherche de se remettre

Il était une fois ,un tel élève adolescent, mais pas délinquant, s’appelé Sadek ;qui cherchait sauver sa carrière de vivre, par n’importe quoi .soudain, à un jour si différent des autre il entendît qu’il y eut un concours qui va se dérouler pour but d’accès au domaine infirmier. Jamais de sa vie n’a rêvé d’y faire le pas.car il était semi totalement déçu ,désespéré ,bouleversé ,hésitant ainsi que sceptique ,et ne fait confiance à aucun ,même à lui-même.

Ce jour là, il reçut la convocation avec ambition, comme une lettre d’amour, pour passer l’examen des infirmiers ,grade breveté. Le jour de rendez-vous il se leva tôt , se lava les yeux ou plutôt fit ses ablutions plus rapide que jamais ;pria et invoqua dieu pour qu’il aide à traverser cet épreuve avec succès .

Le jeun homme ne savait rien comment les choses vont se dérouler ,en plus il ressentait un tel peur profond et dépression qui s’emparait de force sur sa manière d’écrire et d’agir . Malgré ses tremblement et traque involontaire qui s’attaquèrent à lui ;il tenta quand même sa chance en plein de tel incertitude et méfiance .mais, avec toute ces brumes trébuchants ; il garde sa volonté en forme afin de traverser le trajet sans incident.

Au moment précis à l’examen il n’avait en lui qu’un simple stylo bic bleu ;comme arme crucial et spécial pour lutter contre le blanc.

Les questions était liées au domaine ,il y’avait des matières concernant les sciences naturelles, précisément l’anatomie et la physiologie ,la grande circulation et la petite et ainsi de suite .

Mais la question la plus attirante et intéressante posée en question c’était un texte littéraire traitant le sujet des emplois et leurs évaluations .tous cela pour stimuler les concurrents à lever leur morale pour suivre et tolérer cette carrière , qui semblait, malheureusement non appréciée chez la plupart des soit disant civilisés ou même le public arrogant et insolent. cependant la chose précieuse demeure tant qu‘il l’est et à tout temps ,soit que se soit les faux préjugées projetées contre elles. L’or ne change pas de couleur et l’habit ne fait pas le moine.

Ce texte là ; demeurait gravé comme une pierre dans la mémoire de SADEK ,même après une quarantaine d’année coulées, et était intitulé par « il n’ya pas de sot métier ».Il avait des insinuations, et tentait de transmettre une lettre en multiple dimensions, psychiques et morales ,avant qu’il soit un simple essai préliminaire ,littéraire de premier degré.

2- Un pas encourageant la continuité

L’examen se passât ainsi, aisément et sans aucun incident à signaler ,les gardiens étaient en général très gentils et sympathiques et même humoristiques, à l’envers de ce qu’on a prévu et imaginé. Et c’est fini ; il sonna ,les feuilles se ramassèrent si vite, et les concurrents s’en sortirent avec des pas furtifs et disputes multiples ,chacun d’entre eux raconte à son ami ce qui a fait et à quoi il a répondu, tous en croyant et espérant certainement la réussite et obtention du bon résultat.

Le temps passa si vite que prévu, et d’un seul coup ,dans un jour qui sembla de chance ,le jeun SADEK reçut l’annonce de son admission à l’école des infirmiers, situé dans sa propre ville ,proche de sa famille et ses chers amis.

Sadek n’arrive pas à croire qu’il fut vraiment accepté pour suivre cette carrière ,qui semblait apparemment à l’écart et l’inverse de sa personnalité. Ce jugement provient de ses caractères apparemment enfermées ; et ses incertitudes, voir sa nervosité semi-chronique, qui le rendaient tremblant et réagissant à n’importe quel excitant. malgré ses soucis qui tourna en noir dans sa cervelle ;bon gré mal gré, il ne lui manqua pas de montrer sa satisfaction et sa joie envers l’événement si heureux. Ceci lui rendit et remit sa confiance perdue à cause des défaites consécutifs auparavant ,surtout scolaires. Celles-ci étaient sur le point de démolir et ébranler son destin, perturber plutôt sa vie totalement .Cette confiance ressuscitée par ce succès ,ci-indiqué, était renfoncée d’une façon ou autre par un lien spirituel éducatif du haut niveau , il alla le repêcher de toute frustration et inquiétude.

Quelques jours après, SADEK serait au rendez-vous de franchir le seuil de l’école public des infirmiers, pour y faire son premier départ dans un monde si magnifique ,strict ,chatouilleux , aussi actif de toute direction .A suivre