وزارة التربية الوطنية تعتمد الموقع التربوي www.edorous.com ضمن المواقع التي تبث الدروس عن بعد ضمن منصتها https://soutiensco.men.gov.ma/

اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الموقع التربوي

www.edorous.com

ضمن منصتها الرسمية المتعلقة ببث مختلف الدروس الموجهة للتلاميذ بالصوت والصورة عن بعد

https://soutiensco.men.gov.ma/

، واننا اذ نشكر السيد وزير التربية الوطنية وكل المسؤولين بالوزارة المشرفين على مشروع التعليم عن بعد الذي اطلقته وزارة التربية الوطنية نتيجة الحجر الصحي جراء جائحة كورونا ، وتعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية ….فاننا كمؤسسين ومشرفين على الموقع التربوي

www.edorous.com

نعتبر اعتماد الوزارة لهذه المنصة التي قمنا بتأسيسها منذ سنة 2013 بشراكة آنذاك مع اكاديمية جهة الشرق والمديرية الاقليمية لوجدة انكاد حيث كان هدفنا من هذا المشروع التربوي آنذاك هو بث مختلف الدروس بالصوت والصورة لمستوى الباكالوريا ـ بالمجان ـ والموجهة خصوصا للتلاميذ المنتمين الى الطبقات الهشة …وذات الدخل المحدود ـ قلت نعتبر اعتماد الوزارة لهذا الموقع التربوي بمثابة اعتراف بالمجهودات الكبيرة التي قدمها كل الذين ساهموا في تأسيسه ـ بدءا بالسيد مدير الأكاديمية التربوية لجهة الشرق ، والسيد المدير الاقليمي ، وخصوصا السادة الاساتذة الذين سمحوا لنا بتسجيل مختلف الدروس بكل اريحية ، وضمير مهني …..ـ

هذا ونتمنى ان نواصل ـ مستقبلا ـ تسجيل كل الدروس المتعلقة بمختلف المستويات الاشهادية ( الأولى باكالوريا ـ و التاسعة اعدادي ـ والسابعة ابتدائي ) ….حتى نكون عند حسن ظن تلاميذتنا وفلذات اكبادنا ….خصوصا في مثل هذه الظروف التي يكون فيها التلميذ في حاجة ماسة الى مثل هذه المنصات التربوية …

وفي الأخير ومرة اخرى نشكر السيد وزير التربية الوطنية وكل المسؤولين الذين قاموا بدراسة وتحليل مختلف المواد التي يتوفر عليها الموقع التربوي

www.edorous.com

كما نشكرهم على كل التوجيهات التربوية التي لم يبخلوا بها عنا في هذا المجال ….ونتمنى ان نكون عند حسن ظنهم بنا ….

وفقنا الله لما فيه خير تلاميذتنا وخير بلدنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله