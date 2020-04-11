وزارة الصحة بالمغرب تعلن تسجيل 97 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19

صرحت وزارة الصحة يومه السبت 11 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المسجلة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ97 حالة مؤكدة ما مجموعه1545 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 6403 حالة … وتسجيل 4 وفيات .ليبلغ بذلك العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن107 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة 22 حالة ليصل المجموع الى 146 حالة تماثلت للشفاء لحد الساعة ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :47 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات : 447حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 71 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس : 194 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 285 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 104 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 226 حالة

ـ جهة سوس ماسة :23 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :141حالة

بقى ف دارك :