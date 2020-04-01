عناية ملكية بمرضى كورونا…. جلالته أمر بتكليف ممونين بالتغذية وإدماج الأطقم الطبية العسكرية بالمستشفيات

أصدر جلالة الملك تعليماته السامية بالاعتناء بمرضى كورونا، وتوفير التغذية الملائمة وبالقدر الكافي.

وعلمت الصباح أن التعليمات الملكية أكدت على منح المرضى وفق طلباتهم ما يرغبون في أكله، وفق معدل ثلاث وجبات في اليوم.

وتجري حاليا تدابير تطبيق التعليمات الملكية لتنزيلها، إذ نصت على تكليف شركات بتموين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، حيث يوجد المرضى في حجرات العزل الصحي.

ولم تتوقف العناية الملكية بالمصابين بكورونا، عند التغذية، بل أعطى تعليماته للمسؤولين العسكريين، بتسريع دمج الأطقم الطبية وشبه الطبية التابعة للقوات المسلحة، بمساندة الأطقم الطبية المدنية في المستشفيات وتقديم الدعم والمساعدة، لتوفير العناية اللازمة بالمصابين بكوفيد 19، والتخفيف عن الضغط الذي تعانيه الموارد الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وتعمل الوحدات الطبية العسكرية تحت إشراف مسؤولي المستشفيات العمومية التابعة لوزارة الصحة.

كما أشرفت عمليات تشييد مستشفيات عسكرية متنقلة بفضاءات قريبة من المستشفيات العمومية، على الانتهاء وذلك لتدبير المرحلة المقبلة من مواجهة كورونا.

مصطفى صفر / جريدة الصباح