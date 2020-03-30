دليل الوقاية من فيروس كورونا المستجد

.ما هو فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد هو نوع من الفيروسات جديد من نوعه يصيب الجهاز التنفسي، وهو مجهول َّ السبب إلى الآن.ظهر في مدينة وهان الصينية في أواخر 2019. يحدث الالتهاب الرئوي النَّاجم عن الإصابة بفيروس كورونا خصوصا لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في وظيفة جهاز المناعة .

ما طرق انتقال فيروس كورونا المستجّد؟

يقتحم الفيروس الجسم عبر الأنف، العين أو الفم إما عن طريق يدي نفس الشخص الحاملة للفيروس، و إما عبر انتقال العدوى عن طريق الاتصال المباشر بمصاب بالمرض. يمكن أن ينتشر المرض من شخص لآخر من خلال قطرات الجهاز التنفسي تسمى الرذاذ التي تطرد من الأنف أو الفم عندما يسعل أو يعطس الشخص. يمكن العثور على هذه القطرات على أشياء أو أسطح حول الشخص المعني، وإذا لمست هذه الأشياء أو الأسطح ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك، قد يدخل الفيروس للجسم. يمكن أيضًا تلقي الفيروس عن طريق استنشاق قطرات من شخص مريض سعل للتو أو عطس. لهذا من المهم أن تبتعد أكثر من متر عن الناس. يعّد الرذاذ بشكل عام جزيئات مائية متناهية في الصَغر بقطر أكبر من 5 مايكرونات . يخرج الرذاذ من الفم أو الأنف عبر السعال أو العطس أو الكلام.

ما هي أعراض فيروس كورونا المستجّد؟

الأعراض الأكثر شيوعًا هي الحمى والتعب والسعال الجاف. يعاني بعض المرضى من الألم واحتقان الأنف وسيلان الأنف والتهاب الحلق أو الإسهال. هذه الأعراض خفيفة بشكل عام وتظهر تدريجياً. بعض الأشخاص ، بالرغم من إصابتهم بالعدوى ، ليس لديهم أعراض. يتعافى معظم الأشخاص (حوالي 80٪) دون الحاجة إلى أي علاج خاص. يعاني واحد من كل ستة أشخاص من المرض من أعراض أكثر حدة ، بما في ذلك ضيق التنفس. من المرجح أن يعاني كبار السن ومن يعانون من حالات صحية أخرى (ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب أو السكري) من أعراض حادة.

. تظهر علامات المرض خلال 3 إلى 7 أيام بعد العدوى ولكن بعض الحالات تشير إلى أن فترة اكتشاف الإصابة بالفيروس يمكن أن تتراوح من يوم واحد إلى 14 يوما. يكون المرض قابلا للعدوى يومين قبل حلول علامات المرض و حتى أسبوع من بعد نهاية الأعراض.

كيف نقي أنفسنا من المرض:الوقاية الشخصية

في مواجهة الوباء ، لا ينبغي لنا أن نخاف، بل يجب أن نتبع طرق الوقاية الشخصية بشكل جيد يجب عقلنة تحركاتنا للحد من الخروج و الاختلاط بالآخرين.حاول تهوئة البيت دائما،اغسل يديك كتيرا و قلل من مرات الخروج و في حال اضطررت إلى الخروج يجب عليك أن تتفادى التعرض للرذاذ بالابتعاد عن الآخرين بمسافة تزيد على الأقل عن متر مع الامتناع عن اللمس و المصافحة. يلعب غسل اليدين بالماء و الصابون بدور متكرر و صحيح دورا هاما في الوقاية. يجب غسل اليدين قبل و بعد نقل المستندات باليد، بعد السعال آو العطس، قبل إعداد الطعام،قبل الأكل و بعد الذهاب إلى المرحاض.

كيف يتم غسل اليدين

لغسل يديك بشكل صحيح نحتاج إلى فرك اليدين و راحتيهما بالماء و الصابون ، فرك الأصابع معا ، ثم فرك الأصابع من الأمام إلى الخلف .تم نمسك بإحدى يدينا ابهام اليد الأخرى و نقوم بفركه، ثم نكرر هذه العملية مع كلا اليدين. و أخيرا نقوم بثني الأصابع لفرك مفصل اليد بشكل دائري براحة اليد الأخرى.

اغسل يديك على الفور عند ما تصل إلى المنزل و علق ملابسك في مكان جيد التهوية تم قم بتنظيفها ادا أمكنك دالك.

إذا تعدر أن نغسل يدينا بماء صاف، يمكننا استخدام المحلول الكحولي المائي في تنظيف اليدين كبديل عن غسلها بالماء و الصابون.

لابد التصرف بحزم مع فيروس كورونا المستجد. يجب تنظيف و تطهير أي سطح ملوث بإفرازات الجهاز التنفسي أو سوائل الجسم (رذاذ السعال و العطس) كما ينصح تطهير مقابض الأبواب و الهواتف المحمولة و الأثاث الملوث. افتح التوافد للتهوية على الأقل 3 مرات في اليوم الواحد و لمدة 20 إلى 30 دقيقة في كل مرة . عند السعال أو العطس غط فمك و انفك بمنديل ورقي تم اغسل يديك جيدا بعد السعال أو العطس و تجنب لمس عينيك أو انفك بيديك .

لا يفيد استعمال الخل في تعقيم المنزل . ادا تم اختيار استخدام مطهرات تحتوي على 75% من الكحول الطبي لا بد من استخدامه بشكل صحيح لتجنب مخاطر على السلامة العامة لأنه قابل للاشتعال كما يجب توخي الحذر في تخزينه كم يجب إبقاؤه بعيدا عن النار و المواد القابلة للاشتعال، لا تفتح زجاجة الكحول الطبي أمام النار و أبقها بعيدة عن درجات الحرارة العالية ،حذار أن تضعها بالقرب من الموقد أو سخان الماء أو حوافي التدفئة. كما لا ينبغي خلطه مع الكلور.عند تنظيف الأجهزة الكهربائية بالكحول الطبي، تأكد من فصلها عن مقبس الكهرباء و مسحها بعد أن تخف الحرارة عنها.

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie

Présidente de l’Alliance Maladies Rares Maroc رئيسة ائتلاف الأمراض النادرة المغرب

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية و والجهازية

Guide prévention du coronavirus

Qu’est-ce que le nouveau virus Corona?

Quels sont les voies de transmission de la maladie?

Quels sont les symptômes du virus corona naissant?

Comment se protéger de la maladie: prévention personnelle

Comment se laver les mains