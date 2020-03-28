انخفاض محسوس في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب الى 26 اصابة…هل بدأ الحجر الصحي يؤتي اكله
بالأمس تم تسجيل 58 حالة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ
اعلنت وزارة الصحة المغربية انها سجلت خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 26 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة بالمغرب لحد الآن ما مجموعه359 حالة ، فيما بلغ عدد المتعافين 11 ، في حين ارتفع عدد الوفيات الى 24 حالة …
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :104حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى ـ 107 حالة
ـ ـ جهة فاس مكناس : 63 حالة ـ بالأمس اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى63 حالة
ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 56 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى ـ64 حالة
ـ جهة مراكش اسفي :51 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى62حالة
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 23 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم ارتفع عدد الاصابات الى 23 حالة
ـ جهة سوس ماسة :11 حالات ـ بالأمس ـ ارتفع عدد الاصابات اليوم الى 11 حلة
ـ الجهة الشرقية : بالأمس 13 حالات ….في حين ارتفع عدد الاصابات اليوم الى 13 حالات
ـ جهة بني ملال خنيفرة : 7بالأمس حالات اليوم ارتفع العدد الى 10
ـ جهة درعة تافيلالت : 5 حالة واحدة …ارتفع العدد اليوم الى 5 حالات
ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة منذ يومين
ـ جهة العيون الساقية الحمراء : 0
ـ جهة الداخلة واد الدهب :
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