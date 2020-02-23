واقع وآفاق الصناعة التقليدية بجهة الشرق : حوار صحفي مع السيد ادريس بوجوالة رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ـ الجزء 1 ـ VIDEO

قدوري الحسين / وجدة سيتي

اجرت الجريدة الالكترونية : » وجدة سيتي » حوارا صحفيا مع السيد ادريس بوجوالة رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية جهة الشرق …تطرقنا خلاله لواقع وآفاق الصناعة التقليدية بالجهة الشرقية …خصوصا في ظل الأزمة الخانقة العامة التي تعيشها الجهة اقتصاديا ، اجتماعيا ، وثقافيا ….وذلك لكون الجهة الشرقية اصبحت معزولة خصوصا بعد اغلاق الحدود الجزائرية المغربية ، وشمالا اغلاق الحدود الوهمية مع المدينة المغربية المحتلة مليلية امام التهريب المعيشي….حيث تنعكس كل هذه العوامل على مختلف مجالات الواقع الاقتصادي للجهة الشرقية بصفة عامة وعلى الصناعة التقليدية بصفة خاصة….

غير ان السيد ادريس بوجوالة رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجأ الى استراتيجية تجارية جد مهمة لترويج المنتوج التقليدي ، وخلق حركة تجارية وترفيهية بمختلف الأقاليم ومدن الجهة ، ويتعلق الأمر بتنظيم معارض خاصة للصناعة التقليدية بمواصفات دولية تتوفر على جميع المرافق التي توفر كل سبل الراحة للعارضين والزوار في نفس الوقت …حيث قامت غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق مع مختلف الشركاء بتنظيم عدة معارض بجميع اقاليم الجهة الشرقية بمعدل معرضين في السنة في كل اقليم ….وهي معارض عرفت اقبالا كبيرا سواء من طرف الحرفيين او من طرف المواطنين والزبناء ….

سياسة المعارض هاته ـ يقول السيد رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ـ وجد فيها الصناع التقليديون فضاءات مهمة وفعالة لترويج منتوجاتهم …

كما تناول الحوار مع السيد ادريس بوجوالة العديد من مشاكل الحرفيين بما في ذلك مشكل التغطية الصحية ، ومشكل تكوين حرفيين لحمل مشعل الصناعة التقليدية والحفاظ على بقائها ، خصوصا امام القوانين التي تمنع تشغيل الأطفال من جهة ، و المنافسة التي يعرفها المنتوج التقليدي المغربي من جهة اخرى من طرف المنتوجات المستوردة والتي تباع باثمة زهيدة ….

مختلف الأجوبة بتفصيل نتابعها في ـ الجزء الأول ـ من التسجيل المصور رفقته ….خلال برنامج » بدون خلفية » الذي تنتجه الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ….على ان نبث الجزء الثاني من الحوار قريبا