المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق يعقد الدورة الأولى لمجلسه الاداري …ويقوم بتوقيع عدة اتفاقيات للشراكة VIDEO

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق صباح يوم 5 دجنبر الحالي 2019 مجلسه الأداري الأول ….بعد تجديد الثقة في السيد محمد الصابري كمدير للمركز …

وفي ما يلي البلاغ الصحفي الصادر عن اشغال المجلس الاداري :

بلاغ صحفي

عقد المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تحت رئاسة السيد والي جهة الشرق رئيس المجلس الاداري ، أول اجتماعاته يوم 5 دجنبر 2019 على الساعة 10 صباحا بمقر المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق وقد حضره الى جانبه :

السيد رئيس مجلس جهة الشرق

السيد ممثل وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة

السيد ممثل وزارة الصناعة والتجارة وستثمار والاقتصاد الأخضر الرقمي

السيد ممثل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

السيد ممثل الوكالة الوطنية لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة

السيد ممثل الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات

السيد ممثل التكوين المهني وانعاش الشغل

السيد ممثل وكالة التنمية الفلاحية

السيد ممثل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية

السيد ممثل صندوق الضمان المركزي

السيد مدير الوكالة الحضرية بوجدة

السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق

السيد رئيس غرفة الفلاحة لجهة الشرق

السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق

السيد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب

السيد جعالي حسن

قنطاري محمد

المدرسي مصطفى

وخلال الاجتماع تم التداول والمصادقة على النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1 ـ المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للمركز واختصاصاتها وكلف مدير المركز الجهوي للاستثمار لتنزيله مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والاصلاح اللاداري

2 ـ النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المركز وكلف مدير المركز الجهوي للاستثمار لتنزيله بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والاصلاح الاداري

3 ـ النظام الذي تحدد بموجبه شروط وأشكال ابرام الصفقات وكلف مدير المركز الجهوي للاستثمار لتنزيله بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والاصلاح الاداري

4 ـ احداث لجنة للتدقيق والتقييم طبقا لمقتضيات الفصل 9 من القانون 18 ـ 47

5 ـ ميزانية المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق لسنة 2020 وكلف مدير المركز الجهوي للاستثمار لتنزيلها بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والاصلاح الاداري

6 ـ ميزانية المركز الجهوي للاستثمار لجخة الشرق لسنة 2019 وكلف مدير المركز الجهوي للاستثمار لتنزيلها بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والاصلاح الاداري

وعلى هامش انعقاد الدورة الأولى للمجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق ، تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين المركز الجهوي للستثمار وبعض الشركاء وذلك على الشكل التالي :

أ ـ اتفاقية شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار ومجلس جهة الشرق وتهدف الى انجاز دراسة تروم تحقيق ثلاثة اهداف :

1ـ بلورة استراتيجية متعلقة بالتسويق الترابي والرفع من قدرة الاستقطاب بالجهة

2ـ بلورة وتنزيل مرصد للتنافسية الجهوية

3 ـ تقوية العرض الترابي وخلق علامة جهوية

ب ـ اتفاقية شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار ومجموعة البنك الشعبي وتهدف الى توطين الخدمات القاعدية لهذه الأخيرة بجهة الشرق من خلال :

1 ـ تشجيع المقاولات الناشئة وتوطينها

2 ـ تقديم منتوج بنكي يستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي

ج ـ اتفاقية شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والمرصد المقاولاتي للبنك المغربي للتجارة الخارجية وذلك من خلال

1 ـ تأهيل الشركات الصغرى والمقاول الذاتي

2 ـ تقديم منتوج بنكي يستهدف المقاولات الضغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي

3 ـ تعزيز قدرات المركز الجهوي للاستثمار في مجال الذكاء الاقتصادي