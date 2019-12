د. عبدالله إدريسي عميد كلية العلوم القانونية بوجدة يفوز بجائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للعام 2019

عبدالقادر كتــرة

هنأ اتحاد مجالس البحث العلمي العربية اعتمادا على تقارير ونتيجة لجان التحكيم للأعمال المقدمة للمنافسة في جائزة اتحاد مجالس البحث العلمي العربية للعام 2019، الفائزين وقدّم لهم الدعوة للمشاركة في حفل توزيع الجوائز بالمملكة الأردنية الهاشمية .

وأعلنت لجنة التحكيم الدكتور عبدالله إدريسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول المملكة المغربية، الفائز بجائزة أفضل الكتب المؤلفة في الدراسات الاجتماعية عن مؤلفه « تأصيل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بدول المغرب العربي ».

وآلت جائزة الإبتكارلكل من د. محمد عبدالله عسيري من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – المملكة العربية السعودية، عن ابتكارها ل »جهاز إنتاج إشارات ضوضائية رقمية « شاوا » باستخدام خطوط كعب الارسال الرقمية »، و المهندسة سعاد خالد البحر من مركز ابحاث الطاقة والبناء – معهد الكويت للأبحاث العلمية – دولة الكويت، عن ابتكارها في » تصنيع ركام خفيف الوزن باستخدام مزيج ثلاثي من النفايات الصلبة والسائلة ».

أما الفائزون بجائزة الباحثين الشباب في مجال الذكاء الإصطناعي، هم كل من د. حجازى رزق أحمد حسين من كلية الهندسة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المملكة العربية السعودية عن البحث « »Improving the environmental impact of palm kernel shell through maximizing its production of hydrogen and syngas using advanced artificial intelligence”، ود. سالي محمد الغمراوي من معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا جمهورية مصر العربية عن البحث المعنون ب » الأمان في الشبكة الإذاعية الإدراكية: الدفاع ضد هجمات محاكاة المستخدم الأساسي باستخدام خوارزمية (GABC) مستعمرة النحل الوراثية الاصطناعية »

Security in Cognitive Radio Network: Defense Against Primary User Emulation Attacks Using Genetic Artificial Bee Colony (GABC) Algorithm « ، ود. أحمد متولي أحمد ناصف من كلية الهندسة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز المملكة العربية السعودية عن البحث « Maximizing SOFC performance through optimal parameters identification by modern optimization algorithms »، ود.محمد الحسيني إبراهيم الخولي من كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة المنصورة جمهورية مصر العربية عن البحث المعنون ب »نظاما طبيا مبني على الذكاء الاصطناعي للتشخيص والتنبؤ بأمراض الكلى المزمنة » وعلاء عبدالله محمد بادخن من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المملكة العربية السعودية عن البحث » An Adaptable, Fog-Computing Machine-to-Machine Internet of Things Communication Framework « .