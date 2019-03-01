أريد زوجا حتى لو قتلني

أحمد الجبلي

إذا كانت الصحة تاجا فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فإن امتلاك زوج تاج فوق رؤوس النساء لا تراه إلا الشاعرة الإسبانية روساليا دي كاسترو.

روساليا دي كاسترو شاعرة إسبانية ولدت من أبوين مجهولين، وعاشت تعاني من عقدة فقدان الهوية، فضلا عن كونها عاشت بدون زوج، وكل من حولها كان يريدها عشيقة، وهي لا تريد ذلك، إذ كانت تريد زوجا شرعيا يملأ عليها حياتها ويعينها على مشقة الحياة ومتطلباتها.

امتازت أشعارها بطابع الحزن والأسى لأنها ظلت طول حياتها تبحث عن حياة كريمة لكن دون جدوى، من أحزن أشعارها قصيدتها المثيرة » أنشودة حب » تطلب فيها من القس رجلا أيا كان هذا الرجل تقول فيها:

أيها القديس..

هب لي زوجا

حتى ولو قتلني

حتى لو سحقني

قديسي

هب لي زوجا ودودا

حتى ولو كان في حجم حبة الذرة

هبه لي يا قديسي

حتى ولو كان به ضِلع في كلتا رجليه

ومقطوع اليدين

فإن امرأة بلا رجل

هي جسد بلا روح

عيد بلا حنطة

عصا رديئة

حيث تمضي

هي جذع مبتور

لكن حين يكون ثمة زوج

يا عذراء الكارمن

لا تقبل الدنيا لكي يستريح الإنسان

فإنه من الحسن دائما أن يكون ثمة رجل

كي يكون معينا حتى ولو كان أضلع

أو معوج الساقين..

وبعد هذا يبلغ الإحساس بالضياع ذروته.. فتصرخ الشاعرة:

أيها القديس..

هب لي زوجا حتى ولو قتلني

حتى ولو سحقني

فإنه من الحسن دائما أن يكون ثمة رجل كي يكون معينا

حتى ولو كان أضلع

أو معوج الساقين!!

إن مأساة هذه السيدة الشاعرة ترجمت، في حقيقتها، معاناة آلاف النساء، بل ترجمت صوت الفطرة الذي أوجب أن يكون لكل امرأة زوج يحميها ويصونها ويملأ بيتها بأبناء شرعيين يحققون لها سليقة الأمومة، ويلبي لها ما جعله أبراهام ماسلو في قاعدة هرمه من متطلبات إنسانية فيزيولوجية تحقق لها الاستقرار النفسي فتشعر بطبيعتها وبأنها امرأة كسائر النساء.

إن مأساة الشاعرة « روساليا دي كاسترو » لازالت تتكرر يوميا في عالمنا العربي، فهذه سيدة مصرية تخرج إلى الشارع وتصرخ بأعلى صوتها: « أريد زوجا بدون مهر ولا شقة » وأخرى من الكويت تصيح: » أريد زوجا حتى ولو كان فاسقا » وثالثة من البحرين: » أريد زوجا حتى ولو كان متزوجا » ورابعة وخامسة وسادسة…

ومن نيجيريا صدحت حناجر ثمانية آلاف امرأة « نريد رجالا » في مسيرة حاشدة تقودها جمعية « زمفارا للأرامل » فتقول إحداهن من داخل المسيرة: » نحن كنساء لدينا كرامة، ولكن هذه هي الطريقة لنعلم الحكومة بمحنتنا، أليس من المشين أن يكون هذا الحشد من النساء غير متزوجات لاسيما ومعظمهن في سن الإنجاب » وتقول أخرى: » ستكون هناك عواقب إذا ترك المجتمع النساء لتلبية احتياجاتهن بأنفسهن » وتقول إحدى المتظاهرات والتي عرفت نفسها ب » أسماوي دان زاريا » : « إنهن تحتجن إلى أزواج لتصبح حياتهن كاملة..لأنهن يعشن حياة غير طبيعية ».

ونظرا لاستفحال هذه المعضلة، تدخلت بعض الحكومات على الخط لإيجاد حل، من ذلك ما ذكرته صحيفة « ديلي ميل » البريطانية سنة 2016 حيث ذكرت أن الصين فرضت عقوبات شديدة على من يرفض الزواج مرة أخرى، فمثلا في مدينة « دون جوان » الصينية والتي يبلغ عدد النساء بها ثلاثة أضعاف الرجال مما جعل الدولة تدعو الرجال إلى الزواج من ثلاث نساء لحل هذه الأزمة.

أما في إريتريا والتي تقع فى شرق إفريقيا فقد أجبرت الحكومة هناك الرجال على تعدد الزوجات، والارتباط بزوجتين على الأقل، على أن تتكفل الدولة بكل مصاريف الزواج والسكن، وجاء هذا القرار من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كما شددت حكومة إريتريا على أن الرجال الذين يرفضون الزواج بأكثر من امرأة سيتعرضون لعقوبة السجن مدى الحياة، وفى حالة رفضت الزوجة الأولى ذلك فستتعرض هي الأخرى لنفس العقوبة.

ويرجع السبب فى هذا القرار من الحكومة الإيرترية إلي زيادة نسبة العنوسة مع زيادة تعداد الإناث، وهجرة نسبة كبيرة من الشباب الذين يعملون فى الخارج ويتزوجون بأجنبيات، بل وأيضا بسبب الحرب الطويلة مع إثيوبيا.

وأما بعض الدول الغربية، كمعالجة للقضية، فقد لجأت إلى إغراء الأجانب والمهاجرين الذين يفدون عليها كي يتزوجوا من نسائها كإيطاليا وروسيا والبرتغال وأرمينيا وإستونيا ولاتفيا وإسلندا التي خصصت مبلغا قدره 5000 دولار لكل مهاجر يرغب في الزواج من إحدى الإسلنديات كمعالجة حكومية لما تعانيه النساء هناك من عنوسة.

وأما في الدول العربية فقد أريد للمعضلة أن تستمر فحولتها جهات مجهولة إلى نزاع يتخذ بعدا دينيا أحيانا، وأبعادا أخرى تتخذ من الحرية والمساواة غطاء لها، وفي خضم هذه الصراعات ستظل المرأة العربية تصرخ وتصرخ » أريد رجلا » إلى أن يتملكها اليأس فتتحول إما إلى كائن بلا إحساس لأنها دفنت في أحشائها كل الرغبات الفطرية التي فطرها الله عليها، وإما إلى بائعة هوى تحقق رغباتها بطرق غير شرعية، أو أما عازبة لرغبتها في تحقيق فطرة الأمومة حتى تحصل على ابن ولا يهم من يكون أبوه…وهذا بالضبط ما أريد لمجتمعاتنا العربية، أي أن تفقد البوصلة وتسير في اتجاهات أقلها خطورة تحويلها إلى مصحات نفسية تعج بالمرضى الذين فقدوا طعم الإحساس بالوجود، كما فقدوا الثقة في دولهم التي من المفروض أن تنظر إلى مشكلتهم تماما كما تنظر إلى البطالة والفقر والأمية كمشاكل لابد لها من حلول.