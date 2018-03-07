محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة : نلتزم بادراج بعد الهجرة في انشطة واهتمامات الجامعة VIDEO

خلال الندوة الدولية التي نظمتها جامعة محمد الأول بوجدة بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ، في موضوع الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم والجهوية المتقدمة ، يوم الثلاثاء 06 مارس 2018 بقاعة الندوات بكلية الطب بوجدة ، والتي ترأسها محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ، بحضور عبدالنبي بعوي رئيس جهة الشرق ، والكاتب العام لولاية الجهة ، وعدد من المهتمين والأطر والباحثين في مجال الهجرة ….

في مستهل الندوة تناول الكلمة محمد بنقدور رئيس الجامعة ….وجدة سيتي تقدم التسجيل المصور الكامل لكلمة رئيس الجامعة

قدوري الحسين/ تصوير محمد افندي،