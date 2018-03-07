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محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة : نلتزم بادراج بعد الهجرة في انشطة واهتمامات الجامعة VIDEO

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خلال الندوة الدولية التي نظمتها جامعة محمد الأول بوجدة بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ، في موضوع الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم والجهوية المتقدمة ، يوم الثلاثاء  06 مارس 2018 بقاعة الندوات بكلية الطب بوجدة ، والتي ترأسها محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة ، بحضور عبدالنبي بعوي رئيس جهة الشرق ، والكاتب العام لولاية الجهة ، وعدد من المهتمين والأطر والباحثين في مجال الهجرة ….

في مستهل الندوة تناول الكلمة محمد بنقدور رئيس الجامعة  ….وجدة سيتي  تقدم  التسجيل المصور  الكامل لكلمة رئيس الجامعة

قدوري الحسين/ تصوير محمد افندي،

 
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