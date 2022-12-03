أنشودة المطر : رمضان مصباح

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مهداة إلى كل صغارنا ومعلمينا ؛أنشودةَ استسقاء،ترددها مُهجٌ بريئة ..

مَطرْ مطرْ مطرْ

يا شوقَنا للمطر.

يا حُبَّنا للمطر

يا راقصا تحت المطر

مطر مطر مطر

وقد خُلقنا للمطر

فأكلُنا من المطر

وشُربُنا من المطر

مطر مطر مطر

نعشقُ لحن المطر

نرقص رقصَ المطر

كم نستقي من المطر

مطر مطر مطر

هيَّا احرُثوا للمطر

هيا ازرَعوا للمطر

يا وَيْلتا أين المطر؟

يا غيمنا أين المطر

عجل لنا بالمطر

مطر مطر مطر

هلا أغثتَ يا مطر

هلا سقيتَ يا مطر

عجِّل لنا بالفرح

عجل لنا بالحياة

مطر مطر مطر

فأنت أنت يا مطر

أنت الحياة يا مطر

و غيثُ الله يامطرْ

و غوثُ الله يامطر

أغِثنا يا الهْ

أغِثنا بالمطر