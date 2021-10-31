اجْرَعْ وقلْ هاتِ أخرى

رمضان مصباح

أيـنَ الـنُّهى فـي هـواكُم انـحيازٌ

لـلـموتِ حـتـى مَـنعتم مـا يُـجازُ

بـئسَ الـحقوقُ إذا جـاءت بِحَتفٍ

لا خـيـرَ فـيها بـعد الـمَمات يُـمازُ

آهٍ لــقــد نـكَّـبـتنا كــيـفَ نـلْـهـو

و الــنــادِبـاتُ حــوالـيـنـا رُجَــــازُ؟

ما أسخفَ القولَ كونوا من عُصاةً

لاتـجْـرعوا جُـرعـة فـيـها احْـتِـرازُ

إنَّـــا وقــد داهـمَـتنا كَــمْ عَــوادٍ

مــن جـائـحاتٍ ،مـتـاريسٌ عِــزازُ

بـالصَّبر والـفعل لا بـالقول جَهلا:

إنَّــــا حُــمــاةٌ لِــحـقٍّ لا نَــشـازُ

لا رأيَ يـعـلو عـلى عِـلمٍ سـديدٍ

يَـمْـضي بــه مـن لـه خُـلقٌ لِـزازٌ

مـنِّـعْ فـفـيها إذا لـم تُـشفِ ردعٌ

مـسـتَـبْسِلٌ لـلـعَوادي لاَ طَـنـازُ

اجـرعْ وقـلْ هاتِ أخْرى قد دهانا

مــا لا يُـطـاعَن بـسيفٍ يُـسْتحازُ

إنَّــــا ضِــعــافٌ وبَـلـوانـا عـــذابٌ

مِـــن نـكْـسـةٍ يـعـتـرٍيها اعـتِـزازُ

هـا قـدْ خَـبِرْنا إذا لـم نُـعْلِ عِلمًا

كـيـف الـمـماتُ بِـصُـغرى لا تُـحَزُّ

هــا قــدْ غـدونـا تَـبـيعا لا حُـداةً

هــلْ نـرْعَـوي أم تُـرانـا لا نُـجـازُ