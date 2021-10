MEDITATIONS …

Mohammed Bouassaba

Je ne peux que me résigner devant cette force suprême *

Qui gère tout un univers jusqu’à l’ infini extrême *

Où cet extraordinaire système conçu est bien mesuré *

Pour assurer une existence aux intelligents et aux demeurés *

. J’ai si bien vécu mes soixante douze ans jusque là* Dieu m’ épargne encore avant de rejoindre l’ au delà. *

Je lui dois dévotion en pleine croyance *

En me vouant à son énorme bienveillance*

ici et là, avant de le rejoindre en lui rendant mon âme *

Qu’ il recevra » in cha Allah » avec générosité et sans aucun blâme. *

Pourvu qu’ il me prête vie en acceptant mes prières *

Et mes implorations pour lesquelles je suis fièr. *

O… miséricordieux ! Indulgent ! Peux tu m’ accorder ta grâce *

En m’ octroyant un nid dans ton paradis en haute surface. *

Comme dirait Rousseau : » je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge » *

Lui demander humblement m’ accorder un bon refuge, *

J’ ai dû me tromper et commettre erreurs et péchés *

Puissent son pardon et sa clémence me repêcher *

En le priant dans une grande quiétude et piété *

Durant ce qui me reste à vivre avec sobriété *.

Mon espérance de vie inspirée par notre Prophète déjà consommée * Sous la bénédiction divine à laquelle j ai été accoutumé. *

Je souhaiterais, comme vous tous, vivre dans le bien être *

Pour le peu ou le trop restant sur mon chronomètre *

. Je clôture ce vingt octobre mes soixante douze ans d’ existence *

Marqués par vingt ans de jeunesse et cinquante deux ans d’ expérience *.

A travers mes phrases interprétées en strophes *

Je ne me prétends être ni poète ni philosophe *

Je m’ inspire de mon passé pour vivre mon présent *

Et répondre à mon âge en évitant tout fardeau pesant *

. Tous ceux qui me présenteraient leurs voeux d’ anniversaire *

Je leur souhaiterais une longue vie et une santé de fer *

Une belle vie heureuse, sereine et sublime *

En demandant au TOUT PUISSANT de leur éviter tout abîme *

. La vie est belle il faut savoir la mener et l exploiter *

Sans trop la compliquer ni la salir ni se hâter *

En ayant confiance en Dieu et demarrer avec humeur sa matinée, *

Clopin- clopant, sans trébucher et croire en sa destinée *.

Mohammed Bouassaba, acteur associatif et auteur /Rabat. Mercredi 20 octobre 2021, jour de mon anniversaire .