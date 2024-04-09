لمذا يتملص القرآنيون من السنة النبوية ؟ الدكتور مصطفى بنحمزة(دروس رمضان1445 – مسجد القدس بوجدة VIDEO

الدكتور مصطفى بنحمزة يرد على الذين ينكرون السنة النبوية الشريفة او يقللون من اهميتها VIDEO

الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق يرد بقوة وجرأة على منكري السنة : لماذا نحتاج إلى السنة لفهم القرآن الكريم؟ VIDEO

شخصية السنة 2019 بوجدة …المقريئ يحيى احسايني امام مسجد القدس بوجدة VIDEO

الدكتور مصطفى بنحمزة في حديث حول نموذج التعبئة النبوية في المدينة لمواكبة مستجدات المجتمع صحيا و اجتماعيا VIDEO