Home»لمذا يتملص القرآنيون من السنة النبوية ؟ الدكتور مصطفى بنحمزة(دروس رمضان1445 – مسجد القدس بوجدة VIDEOلمذا يتملص القرآنيون من السنة النبوية ؟ الدكتور مصطفى بنحمزة(دروس رمضان1445 – مسجد القدس بوجدة VIDEO2024-04-09/ 09/04/2024/0/ 1240SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي لمذا يتملص القرآنيون من السنة النبوية ؟ الدكتور مصطفى بنحمزة(دروس رمضان1445 – مسجد القدس بوجدة VIDEO Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع الدكتور مصطفى بنحمزة يرد على الذين ينكرون السنة النبوية الشريفة او يقللون من اهميتها VIDEOالدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق يرد بقوة وجرأة على منكري السنة : لماذا نحتاج إلى السنة لفهم القرآن الكريم؟ VIDEOشخصية السنة 2019 بوجدة …المقريئ يحيى احسايني امام مسجد القدس بوجدة VIDEOالدكتور مصطفى بنحمزة في حديث حول نموذج التعبئة النبوية في المدينة لمواكبة مستجدات المجتمع صحيا و اجتماعيا VIDEO
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