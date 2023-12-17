محتوى خطبة جمعة في موضوع ( استجابة دعاء نصر الامة قد يتأخر كثيرا تبعا لارادة الله ) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة…‎VIDEO

محتوى خطبة جمعة في موضوع ( طلب الهداية اصل في طلب اي دعاء….) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة..video

محتوى خطبة جمعة في موضوع ( تطبيع الامة المسلمة مع المعصية يورثها الغفلة…) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة..

محتوى خطبة جمعة في موضوع ( هل انت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) من إلقاء ذ . بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة VIDEO

محتوى خطبة جمعة في موضوع (شدة الحرارة آية من آيات الله..فما العمل ؟ ) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة VIDEO.