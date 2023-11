Lettre ouverte à monsieur le Directeur règional tisalat Al Maghreb d’Oujda

Suite à l’abonnement à la fibre optique le mois passè , on m’a proposè un numèro du fixe seulement depuis l’installation de la fibre optique mon tèlèphone fixe (0536700964) ne peut ni appeler ni recevoir les appels .j’ai appelè plusieurs fois 110 et 108,j’ai même dèposè ma rèclamation dans vos bureaux d’Oujda on me rèpond à chaque fois qu’ils vont arranger celà mais rien n’est fait jusqu’à l’instant .je vous prie monsieur le Directeur d’intervenir auprès de vos services afin qu’ils arrangent ce problème.merci