منح تحفيزية لفائدة المتدربين بمدرسة الجيل الجديد بوجدة

أشرفت رئيسة جمعية الشبيبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها بوجدة بحضور أطر الجمعية ، بعد زوال يوم الجمعة 31 مارس 2023، بمقر الجمعية، على توزيع المنح التحفيزية الخاصة بشهر مارس، لفائدة 24 متدربا، منهم عشرة من المهاجرين الأفارقة غير المصحوبين، وأربعة عشر من المغاربة

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وتأتي هذه الخطوة التي عرفت حضور أولياء أمور المستفيدين، في إطار الشراكة المبرمة بين جمعية الشبيبة من جهة و منظمة اليونيسيف والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية للتربية، من جهة أخرى، في إطار المشروع رقم 05 للفرصة الثانية الجيل الجديد

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وقد همت هذه المنح، المستفيدين من مرحلة الاستئناس المهني والمرحلة المهنية، مهاجرين ومغاربة قاصرين منحدرين من أوساط اجتماعية هشة وأيتام

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تبقى الإشارة إلى أن المهاجرين غير المصحوبين المنحدرين من دول غينيا والسنغال واثيوبيا والسودان ، قد استفادوا في هذه المحطة، بتعويضات بلغت الحد الأدنى للأجور، فيما استفاد المتدربون المغاربة بتعويضات تحفيزية متفاوتة، كتشجيع لهم على ما يقومون به من مجهودات في تخصص الحلويات والخبازة، تحت إشراف وتوجيه من أطرهم المهنيين

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يذكر أنه تم بداية مارس افتتاح نقطة بيع بمدرسة لالة نزهة للفرصة الثانية الجيل الجديد، بحضور مدير مديرية التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية الحسين أجور

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