عاصفة رعدية قوية تسببت في اتلاف طريق بمنطقة عين اللوح وتستنفر اللجنة الإقليمية لليقظة

تسببت عاصفة رعدية قوية يوم السبت 18 يونيو 2022 في إتلاف مقطع مهم من الطريق الإقليمية رقم 7210 الرابطة ما بين الجماعة الترابية لعين اللوح والجماعة الترابية لواد إفران على مستوى منطقة دوار بوحرش وبالضبط بسافلة شلال بوحرش مصدر مياه الأمطار الرعدية الأتية من شعاب عالية الشلال التي غمرت الطريق وتسببت في اتلافها على مستوى هذا المقطع الطرقي

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على إثر ذلك، انتقلت اللجنة الاقليمية لليقظة والتتبع برئاسة عامل إقليم إفران عبد الحميد المزيد، وفي وقت وجيز، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي خلفته العاصفة الرعدية القوية التي شهدتها منطقة بوحرش التابعة الجماعة الترابية لعين اللوح.

هذا وقد تمكنت لجنة اليقظة من المعاينة والوقوف وبشكل دقيق على حجم الخسائر وتقييمها. وتجدر الاشارة ان هده الطريق لها اهمية كبيرة على المستوى فك العزلة والرواج السياحي والفلاحي وقد اعطيت تعليمات صارمة للقيام باصلاح هده الطريق وفق مواصفات الجودة وداك في أقرب الآجال.

كما تجدر الإشارة الى انه لم تمر بعد، أربع سنوات تقريبا على بناء هذه الطريق الإقليمية من طرف إحدى الشركات المحلية على مسافة تقدر بحوالي 12,056 كلم بغلاف مالي قدره 9.340.000 درهم في إطار شراكة بين وزارة التجهيز واللوجستيك – صندوق التمويل الطرقي – (CFR) والجماعات الترابية.

محمد الدريهم