الممـلـكـة المغربــــــية

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مجلس جــهـة الشــرق

جهة الشرق

افتتاح وحدة صناعية لمعالجة السمك ومركب سوسيو رياضي بجرادة

شهدت مدينة جرادة، يوم الخميس 11 نونبر الجاري، افتتاح وحدة صناعية لمعالجة السمك ومركب سوسيورياضي للقرب، وئلك بحضور كل من السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، والسيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسيد محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسيد مبروك ثابت عامل إقليم جرادة،، والسادة اعضاء مجلس جهة الشرق عن اقليم جرادة، السادة المنتخبين، والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة، وفعاليات المجتمع المدني.

وجاء افتتاح المشروعين، في إطار تخليد الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، وبهدف إحداث دينامية اقتصادية جديدة بإقليم جرادة، وتأهيل مراكز الجماعات بجهة الشرق.

وقال السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، أن هذين المشروعين يندرجان في إطار برنامج تنمية إقليم جرادة الذي انخرط فيه مجلس الجهة ويعتبر شريك أساسي فيه، من أجل تأهيل مراكز الجماعات بإقليم جرادة.

وأفاد السيد عبد النبي بعوي، أن هذه المشاريع التي خرجت إلى حيز الوجود تتوفر على بنية مهمة سيما المركب السوسيو رياضي، فيما توفر الوحدة الصناعية أزيد من 800 منصب شغل.

وأشار السيد رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن مجلس الجهة ساهم في وحدة صناعية سابقة، الأمر الذي ساهم في توفير حوالي 1200 منصب شغل، وقلص من نسبة البطالة على مستوى إقليم جرادة.

وبخصوص الوحدة الصناعية التي تم انجازها بتكلفة قدرها 21,3 مليون درهم، ستوفر حوالي 800 منصب شغل قار من اليد العاملة المحلية، في حين تبلغ تكلفة المركب السوسيو رياضي 7,2 مليون درهم، إذ يتوفر على ثلاثة ملاعب لكرة القدم، قاعة، فضاء لألعاب الأطفال مقصف، بالإضافة إلى مرافق صحية؛ والذي سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الرياضية بالمدينة .

ويهدف المشروعين، إلى تشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل، تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة؛ فضلا عن تعزيز التجهيزات الاجتماعية؛ تقوية البنية التحتية والرياضية؛ وخلق فضاء للترفيه