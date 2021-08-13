عبدالقادر كتــرة

صنفت رابطة « سكاي تيم » لأهم شركات النقل الجوي مطار مراكش المنارة بـ »الأجمل على الإطلاق » على الصعيد العالمي، كمعلمة جمعت في محطتها الجديدة مقومات الروعة والجمال.

واختير مطار مراكش المنارة كخامس أفضل مطار بالقارة الإفريقية، وفق التصنيف الخاص بأفضل المطارات الإفريقية لسنة 2021، الذي أنجزته « سكايتراكس »، وهي منظمة دولية لتصنيف النقل الجوي

وحل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في المرتبة السادسة وفقا لتصنيف “سكايتراكس”، التي تنجز منذ سنة 1989 عمليات تقييم لشركات النقل الجوي والمطارات عبر العالم.

مطار المنارة، الذي كان يحتل فيما قبل الصف الرابع، قد نجح في تخطي مطار سنغافورة الذي حل في المرتبة الثانية متبوعا بكل من مطار حمد الدولي بالدوحة ومطار هونغ كونغ الدولي، في الوقت الذي اكتفى فيه مطار دنفر الدولي بالولايات المتحدة الامريكية بالصف الخامس.

وتشير رابطة « سكاي تيم » في تعليق لها، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سرعان ما يجد المسافرون أنفسهم أمام مطار عصري، يجمع في هندسته بين الحداثة والأصالة، مثمنة التراث الثقافي العظيم للمغرب، المستوحى من العمارة الإسلامية، بسقوف زجاجية في شكل قبة تتخللها الكثير من الأضواء.

وتصدر هذا التصنيف مطار كاب بجنوب إفريقيا، متقدما على مطارين آخرين بنفس البلد، هما دوربان وجوهانسبورغ، بينما احتل مطار جزيرة موريشيوس المرتبة الرابعة

وحل مطار أديس أبابا بالرتبة السابعة، متبوعا بمطارات كيغالي (رواندا)، وبورت إليزابيث (جنوب إفريقيا)، وبلومفونتين (وسط جنوب إفريقيا).

وبغية إنجاز تصنيفها، استطلعت « سكايتراكس » آراء المسافرين عن التجربة التي عاشوها بالمطارات الإفريقية.

وشمل هذا الاستطلاع تقييم هذه التجربة الخاصة بالمسافرين في مؤشراتها المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة بالمطار: التسجيل، الوصول، النقل، المبيعات، الأمن، الهجرة والإركاب..

وفيما يلي التصنيف النهائي للمطارات 12 الأكثر جمالا في العالم: 1 مطار مراكش المنارة 2 سنغافورة مطار تشانجي 3 مطار حمد الدولي (الدوحة) 4 مطار هونغ كونغ الدولي 5 مطار دنفر الدولي 6 مطار بانكوك الدولي 7مطار حيدر علييف الدولي (باكو) 8 مطار باراخاس (مدريد) 9 مطار العاصمة بكين الدولي 10 مطار شيكاغو

من جهة أخرى، حصل مطار حمد الدولي في الدوحة، الذي ظل يتسلق المراتب منذ أعوام، على المركز الأول في عام 2021 في فئة « أفضل مطار في العالم لعام 2021، واحتل مطار طوكيو هانيدا (HND) المرتبة الثانية Credit: Shutterstock، يليه مطار « شانغي » المركز الثالث، وهو أمر يُعتبر إنجازاً لأي مطار آخر.

ويتزامن ارتقاء الدوحة مع العمل الجاد من شركة الطيران الرائدة فيها، الخطوط الجوية القطرية حيث استثمرت الحكومة القطرية بشكل كبير في ناقلتها الوطنية، ومطارها، وحققت نتائج مذهلة.

ويمكن للمسافرين على الخطوط الجوية القطرية الذين لديهم رحلة متصلة في مطار حمد الدولي الاستمتاع بجولات مجانية في المدينة، وإقامة مجانية، وطعام مجاني (اعتماداً على طول فترة التوقف) وخدمة نقل VIP يلتقي فيها موظفو الخطوط الجوية بالزوار أثناء مغادرة الطائرة، لتوجيههم بسلاسة لرحلتهم التالية.

ويتم التصويت لجوائز المطارات العالمية من قبل العملاء في استطلاع عالمي أُجري في الفترة بين غشت 2020 حتى يوليوز من 2021.

وفيما يلي القائمة الكاملة لأفضل 10 مطارات في فئة « أفضل مطار في العالم »:

1. مطار حمد الدولي (HIA)

2. مطار طوكيو هانيدا (HND)

3. مطار « شانغي » بسنغافورة (SIN)

4. مطار « إنتشون » الدولي (ICN)

5. مطار طوكيو ناريتا (NRT)

6. مطار ميونيخ (MUC)

7. مطار زيورخ (ZRH)

8. مطار هيثرو في لندن (LHR)

9. مطار كانساي الدولي (KIX)

10. مطار هونغ كونغ الدولي (HKG)

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