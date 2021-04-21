في اطار تنزيل برنامجها السنوي في شقه الاجتماعي ,وترسيخا لقيمها التضامنية، وتكريسا لبعدها الإنساني، وتحت شعار » انا وانت لفعل الخير » نظمت جمعية تاومات للتضامن والتنمية ببوعرفة بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1442 النسخة الثانية لعملية توزيع قفة رمضان لفائدة عدد من الأسر المعوزة والأيتام والأرامل بمدينة بوعرفة , وببعض مدن إقليم فجيج. وتأتي هذه العملية الإحسانية الإنسانية في ظروف الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا , وانعكاساتها الاقتصادية على الاسر مما اعطى للبعد الاجتماعي أولوية وراهنية , وكذلك تنزيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الذي أشاد ونوه بالعمل التضامني في خطاب عيد العرش للذكرى 21 حيث قال نصره الله » كما اشيد بروح التضامن والمسؤولية التي تعامل بها المواطنون , والمواطنات , سواء على المستوى الفردي , او ضمن المبادرات المشكورة لفعاليات المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحي

وفي احترام تام لإجراءات البرتوكول الصحي أعطت الجمعية الانطلاقة الرسمية لتوزيع المرحلة الأولى من القفف يوم الاثنين 19 ابريل 2021 حيث تم توزيع ازيد من 100 قفة على الاسر المعوزة , والفقيرة , والايتام , وتضمنت القفة مجموعة من المواد الغذائية الأساسية خاصة التي يتم استهلاكها بكثرة خلال شهر رمضان .

وبهذه المبادرة الخيرية تكون جمعية تاومات قد أسهمت ولو بشكل يسير في تقديم العون للأسر المحتاجة , وتخفيف العبء عليها , وإدخال الفرح والسرور خاصة في ظل الظروف التي نعيشها

وختاما فان جمعية تاومات تتقدم بجزيل الشكر , وعظيم الامتنان لكافة المحسنين الذين ساهموا في هذه القفة , ونسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتهم , وان يبارك لهم في رزقهم , وعملهم , وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم .

كما ان باب التبرع , والمساهمة يظل مفتوحا امام الايادي البيضاء لمزيد من الاحسان , والتضامن .