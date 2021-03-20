الوطن يبكي ابناءه …شعر: عز العرب الغطاس

انا الوطن ابكيكم ابنائي

وانا من حضنكم ببحرين من اخير البحار

فلولا عقوق بعض اخوانكم في الرضاعة

واستحوادهم على ثروات تلك البحار واستنزاف اسماكها لكنتم في احسن حال

فعوض ان يكون لكم نصيب من تلك الاسماك

اصبحتم لقمة لهذه الاخيرة في عرض البحار

بعد ان هجروكم في قوارب الموت

انا الوطن ابكيكم ابنائي

وانا من فجرت بطون ارضي لانفث لكم

الغالي والنفيس من المعادن لتعيشوا في رفاهية وبكرامة

ولكن سرقوا منكم ذلك وتركوكم عرضة للموت داخل المغاور والابار التي هجروها بعد ان استنزفو ثرواتها

كجرادة وتويسنت وبوبكر وقس على ذللك

انا الوطن ابكيكم ابنائي

وانا من هباني الله بسهول وهضاب وجبال ووديان

كافية لتوفر لكم وبالفائض مايكفيكم من خصروات وفواكه واغنام ودواجن

ولكن هم استحودوا على كل شيء واصبحوا يصدرون اجود

المنتوجات للخارج بابخس الاثمان ويبيعونكم ما تبقى باغلاها

انا الوطن ابكيكم ابنائي وهاهي قد جفت ينابيع دموعي وسالت عيوني دما بعد ان عاينت السحل والضرب والشتم والتحرش الذي ارتكب في حق اسرة التربية والتعليم

وقبلها قمع وسجن من طالبو العيش بكرامة

ومن كشفوا عن الفساد والمفسدين

انا الوطن ابكيكم ابنائي ولقد اغمي علي من شدة الحزن والحسرة

واطلب من الله ان استفيق يوما واجدكم في احسن حال

انا الوطن سابقى الى الابد ابكيكم ابنائي

وجدة في 20مارس2021

عزالعرب الغطاس