المولودية الوجدية : سخط جماهيري على النتائج السلبية للفريق… !! و الرئيس يعقد ندوة صحفية مساء الجمعة لوضع النقط على الحروف…

كتب : عبدالقادر البدوي

ما يحدث لفريق المولودية الوجدية يدعو الى طرح اكثر من علامة استفهام ، فبعد قصة الحافلة و ما لحقها من هزائم متتالية في الميدان ،اصبح في عداد المستحيلات ان ترجع الامور الى نصابها ، فكل المؤشرات توحي بان الامور ستزداد تعقيدا، خاصة ان الجمع العام الدي انعقد مؤخرا ، لم يفض الى حل جميع المشاكل العالقة، لنجد الضحية الاول هو الفريق الدي يقبع في المرتبة الاخيرة بنقطة واحدة…ويبقى التساؤل قائما أي مستقبل ينتظر فارس الشرق في ظل الازمة التي يعانيها مع بداية الموسم و التي ستقوده حتما الى الهاوية ما لم يتم تدارك الموقف في اقرب الآجال….و اكيد ان تحرك الرئيس بعقد ندوة صحفية مساء يوم الجمعة 8 يناير 2021 بداية من الساعة السابعة مساء ، سيبدد الشكوك و يوضح ما يجري ويدور لهرم كروي اسمه المولودية الوجدية…

ما جاء في تصريح الرئيس خلال الندوة الصحفية…

في الندوة الصحفية التي كان قد عقدها محمد هوار رئيس نادي مولودية وجدة لكرة القدم عبر تقنية “الفيديو” عند تقديمه للمدرب الجديد عبد السلام وادو، قال بالحرف ، أن إدارة النادي سددت مستحقات اللاعبين، مضيفا أن جلهم مرتاحون مع الفريق… واشار رئيس المولودية ان هناك من يتحدث عن تذمر اللاعبين بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، وهذا غير صحيح، مضيفا لو كانت هناك مشاكل مادية ما كان أي لاعب ليُجدد عقده… و في السياق رحب بالمدرب الجديد عبد السلام وادو، الذي وقع مع الفريق عقدا يمتد أربع سنوات، سيكون من خلاله مدربا للفريق الأول، ومشرفا تقنيا على النادي، في إطار المشروع الرياضي الجديد الذي سطرناه معه، لكن ما يمكن استنتاجه انطلاقا من كلام الرئيس هوار يتضح انه بعيد كل البعد عن الحقيقة خاصة بعدما فجر المدرب وادو قضية عدم توصل مجموعة من اللاعبين بمستحقاتهم…

هدا هو موقف المدرب وادو من الازمة…

اكد المدرب عبدالسلام وادو ، انه يشارك الجمهور الوجدي نفس الشعور- بالخيبة – في ظل النتائج السلبية للفريق ، وانه عازم كل العزم بمعية الطاقم الدي يعمل معه بتدارك الموقف ، الى جانب الرئيس محمد هوار الدي يقوم – حسب تصريحه- بمجهودات جبارة قصد تسوية وضعية جميع اللاعبين الغير المؤهلين ، ووعد الجمهور بعد توقيف البطولة ، بتحقيق نتائج ملموسة، وبخصوص العقد الدي يربطه بالفريق ،-يضيف- هناك شائعات ، و هي مرتبطة اساسا بافتراءات تخص عقدي مع الفريق، على انني اطالب بالأموال ، فانا لا ابالي بها اصلا، لدلك فانا مصمم للعودة عندما تسمح حالتي الصحية، كما أوضح وادو انه بالرغم من العقد الدي امتد الى اربع سنوات ، ففي حالة ما ادا قوبل عملي بالارتياح من طرف المكتب المسير و الانصار و المحبين فسأستمر في عملي، اما ادا ساءت الاحوال فسأغادر بشرف كبير ، بدون تعويض …

سخط جماهيري على الرئيس و المدرب معا…

عبّرت الجماهير المهوسة بحب فريق المولودية الوجدية، عن غضبها و استيائها، بسبب البداية الكارثية لفارس الشرق هذا الموسم بقيادة المدرب عبدالسلام وادو « حسب وصفهم » و طالب البعض من الرئيس و المدرب بالرحيل ، بعدما اثرت الازمة التي مر منها الفريق ، والتي لا زالت مستمرة الى الآن، على نتائج الفريق ، وهي نتائج كارثية ، فمن اصل 15 نقطة حصل الفريق فقط على نقطة يتيمة ، مما جعله يقبع في آخر سبورة الترتيب لوحده ، كما خرج مبكرا من اقصائيات كاس العرش امام فريق اتحاد طنجة بثلاثية نظيفة، ولو ان التحكيم ساهم في هده النتيجة بشكل مباشر بعد اخراج الحكم رضوان جيد ورقة حمراء قاسية في حق العميد عبدالله خفيفي…

من المسؤول في جلب لاعبين دون المستوى؟

بعد تأهيل مجموعة من اللاعبين الجدد ، الكل كان ينتظر ظهور الفريق الوجدي برسم اقصائيات سدس عشر لكاس العرش امام اتحاد طنجة بمظهر يليق بمكانة الفريق لكن حدث ما لم يكن في الحسبان ، فباستثناء بعض اللاعبين الدين ابلوا البلاء الحسن في هدا اللقاء بلعبهم الرجولي و المنضبط، لاحظنا تدني مستوى مجموعة من اللاعبين، خاصة على مستوى الانتدابات التي لم تكن في المستوى ، فالجميع استغرب من الاداء المتواضع لبعض اللاعبين ، و عدم استماتتهم في الدفاع عن الوان الفريق ، و غابت اللمسة الاخيرة ، مما جعل المنظومة التكتيكية للفريق تتعطل، وتغيب معها الفعالية و النجاعة الهجومية …

هل سيتم تجاوز الازمة المفتعلة ….

يرى المتتبعون للشأن الرياضي ، انه في ظل الازمة التي يعاني منها الفريق فيجب تغليب كفة العقل للخروج بنتائج ملموسة، فادا كان المدرب وادو قد ارتكب فعلا مجموعة من الاخطاء » بتغريدات » كان في غنى عنها، ومع دلك فمن حقه ان يتشبث بحقوقه ، لان خروجه من هده الازمة بطريقة مدلة ستؤثر لا محالة على مستقبله في مجال التدريب، و على هدا الاساس يرى البعض الجلوس مع وادو على الطاولة ، و تحديد الاهداف مسبقا لمدة محددة، خاصة على مستوى النتائج المحققة ، آنذاك سيقتنع كل طرف بما تحقق… خاصة و ان المدرب اعلنها جهارا لما صرح به في حالة ما ادا أخفق في عمله فسيغادر بدون تعويض….اما في حالة اصرار المكتب على فسخ العقد من طرف واحد – في الوقت الحالي – فبلغة الارقام سيكون الفريق مطالب بدفع ما قيمته 960 م بالتمام والكمال للمدرب وادو ….

و اخيرا ندوة صحفية للرئيس محمد هوار

جاء في بلاغ المكتب المسير للمولودية الوجدية انه في سياق التطورات الاخيرة التي عرفها نادي المولودية الوجدية و لرفع اللبس عن القضايا التي تستأثر باهتمام الامور الرياضي سيعقد رئيس المكتب المديري محمد هوار ندوة صحفية عن طريق المحادة المصورة يوم الجمعة 8 يناير 2021 بدية من الساعة السابعة مساء…