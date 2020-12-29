مدينة وجدة تودع واحد من رجالاتها الأفذاذ…..المناضل والمقاوم عبد الله الزجلي يغادرنا الى دار البقاء….

ودعت مدينة وجدة اليوم أحد كبار المقاومين و أحد رموز الكفاح والوطنية بجهة الشرق و مدينة وجدة آخر المحكومين بالإعدام من طرف السلطات الفرنسية إثر اندلاع ثورة 16 غشت 1953 الخالدة ، هو الحاج عبدالله الزجلي ، الرجل الوطني الفذ الذي طبع تاريخ المقاومة ببلادنا ، كان رحمة الله عليه يتابع كل صغيرة وكبيرة، …..قال عنه النائب البرلمانب عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة : » كان رغم كبر سنه كلما زرناه في بيته نجده مبتسما بشوشا مرحبا بالجميع يناقش معنا كل المستجدات الوطنية والسياسية بالحنكة والخبرة التي عهدناها فيه دائما، هو رئيس جماعة وجدة سابقا ورئيس منظمة ثورة 16 غشت مسؤول فرع حزب الاستقلال بوجدة مند الاستقلال ، ونحن نودع اليوم هذا الهرم ندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويتقبل كل أعماله وان يجعله في جوار النبيئين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ….. »

….تعازينا الى عائلته الصغيرة و الكبيرة راجين من العلي القدير ان يلهمهم الصبر والسلوان و ان يسكن الفقيد فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا …. وانا لله وانا اليه راجعونا.