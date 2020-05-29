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والدة الأخ السيد محمد حامدي مفتش اللغة الفرنسية سابقا في ذمة الله عز وجل

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محمد شركي

لبت نداء ربها الغفور الرحيم والدة أخينا الفاضل السيد محمد حامدي الذي نتقدم إليه بتعازينا في مصابه الجلل هو وكافة أفراد أسرته الكريمة ، ونضرع إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، ويشملها بعظيم عفوه ، ويكرم نزلها ، ويسكنها فسيح جناته مع الذين أنعم عليهم من عباده الصالحين بجوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، ويسقيها من يده الشريفة الشربة التي لا ظمأ بعدها . ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان ويعظم أجرهم في مصابهم .

وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 
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