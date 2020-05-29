والدة الأخ السيد محمد حامدي مفتش اللغة الفرنسية سابقا في ذمة الله عز وجل

محمد شركي

لبت نداء ربها الغفور الرحيم والدة أخينا الفاضل السيد محمد حامدي الذي نتقدم إليه بتعازينا في مصابه الجلل هو وكافة أفراد أسرته الكريمة ، ونضرع إلى المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، ويشملها بعظيم عفوه ، ويكرم نزلها ، ويسكنها فسيح جناته مع الذين أنعم عليهم من عباده الصالحين بجوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، ويسقيها من يده الشريفة الشربة التي لا ظمأ بعدها . ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان ويعظم أجرهم في مصابهم .

وإنا لله وإنا إليه راجعون .