كورونا الحالة الوبائية بالمغرب ت تسجيل 166 حالة مؤكدة جديدة بالمغرب ترفع العدد الإجمالي إلى 5219 حالة

صرحت وزارة الصحة يومه الثلاثاء 5 ماي 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ166 حالة مؤكدة ، ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 5219 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد44315 حالة … فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في185 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة185 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل المجموع الى 1838 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :85 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :1362حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 551 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس :665 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 39 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 1091 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 175 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 453 حالة

ـ جهة سوس ماسة :52 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :740 حالة

بقى ف دارك :