جماعة وجدة تنظم مسابقة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم
بمناسبة شهر رمضان الكريم لعام 1441هـ/ 2020، تنظم جماعة وجـدة بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي مسـابقة فـي ترتيـل وتجويـد القرآن الكـريم على النحـو الآتي:
* الفرع الأول: التجويد على الطريقة المغربية.
* الفرع الثاني: التجويد على الطريقة الشرقية.
شروط المشاركة:
يشترط في المترشح للمسابقة ألا يقل سنه عن 07 سنوات وألا يتعدى 15 سنة ذكورا وإناثا، وستنحصر مسابقة التجويد على السور ما بين الحزب 56 والحـزب 60 من القرآن الكريم، على ألا تتعدى مدة المشاركة (03) ثلاث دقائق.
يتم ارسال فيديو المشـاركة عبـر الواتسـاب إلى الـرقم 0661174421 خـلال الفتـرة الممتدة من 14 رمضان 1441 هـ الموافق لـ 8 ماي 2020 إلى 20 رمضان 1441 هـ الموافق لـ 14 ماي 2020.
ستتكلف لجنة خاصـة بالإشراف على تحديد الفـائزين الخمسـة الـذين ستخصص لهـم جوائز مشـجعة، علـى أن يـتم الإعـلان عـن النتائج وبـث مشـاركات الفـائزين يـوم 27 رمضان 1441 على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا الجرائد الالكترونية.
جماعة وجدة
1 Comment
تحية خاصة للأستاذ محمــــــ الزروقي ـــــــــــــــد ، رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية ، الذي يعمل في صمت ونكران للذات لانجاح هذه المسابقة في ترتيل وتجويد القران الكريم ، التي حرمنا من أجرها في السنة الماضية . اللهم اجعل هذا العمل خاصا لوجهك الكريم . اللهم اجعله يا ربي له في الصحيفة تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور . من يعمل ومن يعمل .
جميل جدا أن تكون المسابقة عبر الواتساب نظرا للحجر الصحي الذي تعيشه بلادنا كباقي بلدان العالم . نتضرع الى الله في هذا الثلث الأخير من الليل بأن يرفع عنا هذه الجائحة وهذا الوباء ، و يجعله الى زوال إن شاء الله تعالى ااااامين .
رمضانكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير .