جماعة وجدة تنظم مسابقة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم

بمناسبة شهر رمضان الكريم لعام 1441هـ/ 2020، تنظم جماعة وجـدة بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي مسـابقة فـي ترتيـل وتجويـد القرآن الكـريم على النحـو الآتي:

* الفرع الأول: التجويد على الطريقة المغربية.

* الفرع الثاني: التجويد على الطريقة الشرقية.

شروط المشاركة:

يشترط في المترشح للمسابقة ألا يقل سنه عن 07 سنوات وألا يتعدى 15 سنة ذكورا وإناثا، وستنحصر مسابقة التجويد على السور ما بين الحزب 56 والحـزب 60 من القرآن الكريم، على ألا تتعدى مدة المشاركة (03) ثلاث دقائق.

يتم ارسال فيديو المشـاركة عبـر الواتسـاب إلى الـرقم 0661174421 خـلال الفتـرة الممتدة من 14 رمضان 1441 هـ الموافق لـ 8 ماي 2020 إلى 20 رمضان 1441 هـ الموافق لـ 14 ماي 2020.

ستتكلف لجنة خاصـة بالإشراف على تحديد الفـائزين الخمسـة الـذين ستخصص لهـم جوائز مشـجعة، علـى أن يـتم الإعـلان عـن النتائج وبـث مشـاركات الفـائزين يـوم 27 رمضان 1441 على مواقع التواصل الاجتماعي وكذا الجرائد الالكترونية.

جماعة وجدة