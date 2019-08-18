ساكنة حي ايريس يستنجدون السلطات المحلية بوجدة جراء هذه الفوضى

نحن الموقعين في العريضة الاحتجاجية سكان حي ايريس زنقة ملوية 6و5 نستنكر تجاهل السلطات المحلية شكاياتنا ضد استغلال ساحة عمومية بحي ايريس أمام حمام السلام من طرف أحد السكان مختص في بيع المثلجات ليلا ابتداء من الساعة الثامنة مساء وقت خروج الجيران و أطفالهم للاستجمام .بحيث يعمد الى نشر الكراسي و الطاولات و الحواجز و منع ابناء الجيران من اللعب داخل الساحة.و المؤسف أن الساكنة سبق أن رفعوا عدة شكايات لرؤساء الملحقة الادارية التاسعة و العمالة و الجماعة بدون جدوى.و الغريب في الامر ان وزارة الداخلية تصرح عير موقع الشكايات أن السلطات المختصة قد منعت المشتكى به نهائيا من الاستغلال التجاري للساحة وحررتها و الواقع يقول العكس.أين الخلل ؟

نلتمس منكم السيد الوالي التدخل شخصيا لأن المشتكى به طغى و تجبر علينا و يكرر مقولة ,- الل في عودكم ركبوه- بل تطاول الى اعتراض سبيل الجيران وطرد أطفالهم و منعهم من الاختفال بعيد العرش المجيد داخل الساحة كعادتهم كل سنة.

المرفقات .تجدون العريضة موقعة من طرف الجيران و بعض الصور الحديثة.