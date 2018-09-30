تعازينا للأستاذ مصطفى طرشون الكاتب العام لفريق المولودية الوجدية في وفاة شقيقه

ببالغ الحزن والأسى ،تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله عبدالقادر طرشون، شقيق الكاتب العام لفريق المولودية الوجدية مصطفى طرشون ، الذي وافته المنية مساء يوم السبت 29 شتنبر عن عمر يناهز 63 سنة ، بعد مرض عضال.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم » طاقم الجريدة الألكترونية وجدة سيتي « باصدق عبارات التعازي و المواساة القلبية إلى الأستاذ مصطفى والى كافة افراد اسرته الكبيرة والصغيرة ،

راجين من االعلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته ويدخله فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ،

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،

وإنا لله وإنا إليه راجعون.