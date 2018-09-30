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تعازينا للأستاذ مصطفى طرشون الكاتب العام لفريق المولودية الوجدية في وفاة شقيقه

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 ببالغ الحزن  والأسى ،تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله عبدالقادر طرشون، شقيق الكاتب العام لفريق المولودية الوجدية مصطفى طرشون ، الذي وافته المنية مساء يوم السبت 29 شتنبر عن عمر يناهز 63 سنة ، بعد مرض عضال.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم  » طاقم الجريدة الألكترونية  وجدة سيتي  « باصدق عبارات التعازي  و المواساة القلبية إلى الأستاذ مصطفى  والى كافة افراد اسرته الكبيرة والصغيرة  ،
راجين من االعلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته ويدخله فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ،
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 
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