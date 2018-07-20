بـلاغ صحفـي

آليات مجلس جهة الشرق تفتح المسالك الطرقية بالجماعات القروية لإقليم جرادة

تقوم آليات مجلس جهة الشرق بفتح مجموعة من المسالك الطرقية بمختلف الجماعات القروية بإقليم جرادة، وذلك في إطار فك العزلة عن ساكنة هذه المناطق وتسهيل عملية تنقلهم أمام الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها بفعل صعوبة المسالك ووعورتها.

وهمت عملية إنجاز المسالك الطرقية بإقليم جرادة كل من جماعة أولاد غزيل، وجماعة لمريجة، وجماعة بني مطهر ليصل مجموع المسالك المنجزة لحد الآن أزيد من 30 كيلومترا، في حين سيأتي الدور على الجماعات الأخرى المتبقية من الإقليم.

وستستفيد جميع الجماعات القروية بإقليم جرادة التي يصل عددها إلى 11 جماعة، من برنامج إنجاز المسالك الطرقية وذلك بحصة 10 كيلومترات لكل جماعة، بما مجموعه 110 كيلومترا، على صعيد الإقليم.

وستشمل المرحلة المقبلة من تدخل آليات المجلس ستشمل كل من إقليمي تاوريرت وكرسيف اللذان لم يستفيدا بعد من برنامج فتح المسالك الطرقية.

وتجاوزت المسالك الطرقية التي تم فتحها منذ انطلاق هذا البرنامج، أزيد من 1000 كيلومترا، في أفق إنجاز أزيد من 2000 كيلومترا، من المسالك خلال ولاية المجلس الحالية.

وعبرت ساكنة المناطق المستفيدة عن شكرهم وامتنانهم لهذه الالتفاتة من لدن مجلس جهة الشرق، التي ستمكن من فتح وتوسيع المسالك الطرقية؛ وهو ما سيسهم في فك العزلة عنها.