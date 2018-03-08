المصادقة بالاجماع علی جميع النقاط المبرمجة في الدورة الاستثنائية ليوم الاربعاء 7 مارس 2018 .

بحضور الکاتب العام لولاية جهة الشرق عبد الرزاق الکورجي و محمد زروقي المدير الاقليمي للتعليم وجدة أنكاد ، ورٶساء الاقسام والمصالح الخارجية ترأس هشام الصغير رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد صباح اليوم الاربعاء 7 مارس دورته الاستثنائية لشهر مارس 2018 ،حيث تضمن جدول الاعمال 11 نقطة جاءت بالترتيب كالآتي :

1: تعديل في ميزانية مجلس عمالة وجدة أنكاد برسم سنة 2018 .

2: برمجة فائض ميزانية سنة 2017.

3: الدراسة والمصادقة على اتفاقية موضوعاتية من أجل دعم مشاريع فتح مسالك طرقية بعمالة وجدة أنكاد.

4 : الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإحداث مجموعات الجماعات الترابية بعمالة وجدة أنكاد.

5: الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتأهيل المطرح العمومي السابق بسيدي يحيى بين مجلس عمالة وجدة أنكاد وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وجماعة أهل أنكاد.

6: الدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لبعض فصول كناش التحملات المتعلق بانجاز مرافق المنتزه الإيكولوجي بوجدة.

7: دراسة وضعية المركز الفلاحي الكائن بجماعة سيدي موسى لمهاية.

8: الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مابين مجلس عمالة وجدة وجمعية كوب 22 للبيئة والصحة من أجل تشجير منتزه مدينة الألعاب وتنشيط رواده.

9: الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة وجدة وفريق المولودية الوجدية فرع كرة القدم.

10: الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بمدينة وجدة باعادة بناء أجزاء منه،بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ومجلس عمالة وجدة أنكاد.

11: دراسة إمكانية تسوية الوضعية القانونية للدور السكنية بأحياء بام والفتح بمدينة وجدة .

هذا و بعدما تم اكتمال النصاب القانوني ، تم الشروع في مناقشة النقاط المشار اليها أعلاه و تمت المصادقة على جميع النقاط بالاجماع