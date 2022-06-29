إسدال الستار على منافسات دوري كرة القدم بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق

أسدل الستار مساء يوم الاحد 26 يونيو الجاري، بالقاعة المغطاة (التقدم) بوجدة ، على منافسات دوري كرة القدم المصغرة، الدي يدخل في إطار تفعيل حصص الأنشطة المندمجة، برسم السنة التكوينية للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق – ملحقة بودير– وذلك بإجراء اللقاء النهائي الذي جمع بين فريقي فوج 3 ضد فريق فوج 9 ، شعبة الابتدائي المزدوج، اللقاء الذي بدأ تحت انغام النشيد الوطني، انتهى في جو رياضي بفوز فوج 9، بعد الاحتكام الى ضربات الجزاء ، في الوقت الذي انتهى فيه الوقت القانوني من اللقاء بالتعادل 3 مقابل 3.



يذكر ان هذا الدوري الكروي الذي امتد طيلة شهر، شارك فيه فرق تضم مختلف الشعب والتخصصات، منها شعبة التعليم الابتدائي، اطر الدعم الإداري، اطر الدعم التربوي – محضرو المختبرات، شعبة علوم الحياة والأرض، واطر الدعم التربوي وحراسة وتوثيق…

هدا واستحسن الجميع، تنظيم مثل هذه الانشطة الموازية التي تشرف عليها أستاذة مادة التربية البدنية فاطمة بوشلاغم ، والتي تدخل في إطار تنشيط الحياة المدرسية وروح المواطنة، والتي تهدف كذلك الى ربط جسور التعارف بين الأساتذة داخل نفس الشعبة، وبين أساتذة الشعب الأخرى، اضافة إلى تقوية الصداقة، والتعاون بين الأساتذة في المجال الرياضي ليمتد إلى كل المجالات التي تصب في تحسين جودة تأهيل الأساتذة المتدربين…

وفي ختام هذا العرس الكروي الدي حضره المدير المساعد موسي تهامي المكلف بهيئة التدريس، الى جانب عدد من الأساتذة والاطر المكونة، بتوزيع على عناصر الفريقين، وكذا اللجنة المنظمة ولجنة الحكام، كؤوس وبدل رياضية وشواهد تقديرية.

عبدا لقادر البدوي