بأحفير: عرس كروي متميز خصص لتكريم الحارس العملاق عبدالحميد بقال

عبدالقادر البدوي



في إطار تفعيل برنامج أنشطتها الرياضية والثقافية السنوية، نظمت جمعية قدماء لاعبي المولودية الوجدية لكرة القدم ، حفل تكريم للحارس الأسطوري للمولودية الوجدية عبدالحميد بقال، مساء يوم السبت 11 شتنبر بالملعب البلدي لاحفير في حلته الجدية ، بمشاركة قدماء لاعبي المولودية ، وقدماء نهضة بركان ، وقدماء اتحاد احفير، بالإضافة الى قدماء لاعبي الاتحاد الإسلامي الوجدي، حضر هدا الدوري الكروي الاستعراضي ، الدي جرى في أجواء حميمية وتواصلية بين اللاعبين القدامى، أسماء كبيرة في عالم كرة القدم المغربية يتقدمه اللاعب احميدة حديدي و يحيى الهراس و السدار والحسين بوشخاشخ ، و رشيد نكروز، و مصطفى ناجم ، و الزهواني ،و جلال طير، و جمال الويزي ، و زكرياء و شافا ، وغيرهم ، ورؤساء الجمعيات ، و كدا قدماء لاعبي الفرق المشاركة



في بداية حفل التكريم ، أعطيت الكلمة للزميل الصحفي احمد رمضاني ممثلا عن الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بجهة الشرق-وجدة ، والدي اعطى نبذة تاريخية ، عن مسيرة الحارس بقال مند انضمامه بفريقه الام اتحاد احفير ، مرورا بمختلف المحطات التاريخية التي قضاها الحارس العملاق بقال صحبة فريق نادي المولودية الوجدية ، قبل ان يحمل قميص فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي…..

و تميزت هده المبادرة بكلمة لرئيس جمعية قدماء اتحاد احفير احمد ملوك، الدي أكد بان هذه المبادرة الاجتماعية تجسد في الواقع، ثقافة الاعتراف بالجميل للحارس بقال الدي كان بمثابة سفير لمدينة احفير ، وكان بحق الحارس الدي تفتخر به المدينة ، وهو يقدم عطاء متميزا للفرق التي تمثل جهة الشرق… بدوره أعرب الحارس بقال عن سعادته بتقدير وتكريم جمعية قدماء لاعبي المولودية الوجدية له، وحرصها على الدعم المتواصل لمجموعة من لاعبي فرق الجهة الدين ساهموا بدورهم في ظهور فرقهم بمستوى جيد، واختتم هدا الحفل التكريمي المتميز بتقديم الهدايا للمحتفى به في جو مرح قل نظيره..

للإشارة فالحارس عبدالحميد بقال من مواليد 1965 ، بدأ مشواره كحارس مرمى مع فريقه الاول اتحاد احفير و كان ذلك في نهاية السبعينات ، ويرجع الفضل في صقل مواهبه للاب الروحي لاتحاد احفير محجوب لحمامي الدي لعب دورا مهما في ابراز موهبة الحارس بقال، و بفضل تظافر جميع المكونات ، تمكن الفريق الاحفيري من تحقيق الصعود الى القم الوطني الثاني موسم 1982، لينضم بعد ذلك لفريق المولودية الوجدية موسم 85 و لعب في صفوفه لمدة ثلاثة مواسم، كما لعب لفريق اتحاد وجدة سنة 1989 وحقق مع –الايزمو- لأول مرة في تاريخه ، الصعود الى القسم الوطني الأول ،موسم 90-91 ، و ترك الحارس بقال طيلة مشواره الرياضي ، بصمات مع جميع الفرق التي لعب لها، بل واستطاع في مشواره تسطير إنجازات كبيرة في المجال الرياضي وكان إنسانا خلوقا يحترم الجميع ، وراكم خبرة كبيرة في مجال ممارسة اللعبة ، ومدربا لحراس المرمى …

يدكر ان المبادرة، التي قامت بها جمعية قدماء مولودية وجدية، تندرج في سياق المجهودات التي تروم إلى النهوض بالقطاع الكروي على المستوى المحلي والجهوي، إضافة الى خلق فضاء ملائم من أجل تقوية وتوطيد العلاقة بين مختلف أجيال اللاعبين السابقين الذين سبق لهم أن حملوا قميص فريق المولودية الوجدية، في أفق لم شمل جميع مكونات الفريق بما في ذلك قدماء المدربين والمسيرين ورجال الصحافة والإعلام ، كما تسعى الجمعية إلى الاهتمام أكثر بالذاكرة الكروية للنادي وتوثيقها، في غياب تام لمن يهمهم الامر من الرؤساء و المكاتب المتعاقبة على تسيير فريق المولودية الوجدية…