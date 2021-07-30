« لبوءات » الجيش الملكي يسحقن لاعبات فريق غليزان الجزائري، والنظام العسكري الجزائري يصاب بهيستيريا بعد نقل المباراة على قناة العيون

عبدالقادر كتـرة

سحقت لبوءات فريق الجيش الملكي المغربي لكرة القدم النسوية ضيفاته لاعبات فريق « آفاق غليزان » الجزائري، بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، على أرضية « الملعب البلدي لبركان »، برسم تصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة إلى أول نسخة لمسابقة عصبة الأبطال الأفريقية للإناث.

وشهدت المباراة تسجيل المتألقة ابتسام الجرايدي هاتريك في الدقائق 34 و36 و89، بعدما افتتحت غزلان شباك حصة التسجيل في الدقيقة 15، في حين قلص الفريق الجزائري الفارق بهدف وحيد سجلته اللاعبة نعيمة بوهني في الدقيقة (45+ 4 ) .

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الفريق العسكري إلى ثلاث نقاط ، في انتظار مواجهة فريق بنك الإسكان التونسي، يوم الجمعة القادم، على المستطيل الأخضر لـ »الملعب البلدي لبركان »، في السادسة والنصف مساءً .

وتُعد مواجهة « الزعيم » أمام الفريق التونسي فاصلة، حيث ستُتيح لكتيبة المدرب عبد الله هيدامو الفرصة لانتزاع التأهل إلى عصبة الأبطال الأفريقية التي ستُقام على الأراضي المصرية نهاية السنة الجارية.

يُذكر أن المقابلة الأولى التي دارت بين آفاق غليزان الجزائري وبنك الإسكان التونسي، يوم السبت المنصرم، آلت لممثلات الكرة الجزائرية بواقع ثلاثة أهداف لهدف.

ويتأهل الفريق الذي ينهي هذه البطولة المصغرة في صدارة الترتيب إلى الدورة النهائية لرابطة أبطال إفريقيا النسوية التي أطلقتها الكاف مؤخرا، مع العلم أن هذه المنافسة القارية النسوية تعرف مشاركة ثمانية أندية، من بينها البلد المنظم (مصر)، ونادٍ إضافي عن نيجيريا البلد المتوّج بلقب النسخة الفارطة من كأس إفريقيا للأمم سيدات 2018.

وتهدف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” من وراء إطلاق هذه المنافسة إلى تطوير كرة القدم النسوية في القارة السمراء.

من جهة أخرى، أثار نقل المباراة على قناة العيون عاصمة الصحراء المغربية جنون وهيستيريا « كابرانات » النظام العسكري الحاكم في الجزائر وتسببت له في أزمة نفسية لم تنفع معها الشطحات ولا القفزات ولا السقطات….

وقال الناقد الرياضي المغربي أحمد باعقيل، أنه « لم يكن أحد يتوقع أن مجرد نقل مباراة تجمع ممثل المغرب الجيش الملكي وفريق غليزان الجزائري (سيدات)، على قناة العيون التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ممكن أن يثير زوبعة لدى « كابرانات » الجزائر ».، حسب ما تناقلته المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتابع موضحا « كيف ذلك؟ احتج الوفد الجزائري بشدة ببركان، وهدد بعدم استكمال المباراة خلال الشوط الثاني، والسبب « علاش تنقل المباراة على قناة العيون ؟ ». أرغد وأزبد مسؤولو الفريق الجزائري وهم يتلقون أوامر واتصالات متكررة من « رؤسائهم » تحرضهم على الانسحاب وعدم استكمال المواجهة التي تجمعهم بفريق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، في إطار الإقصائيات التمهيدية للعصبة الافريقية ».

وأردف ذات المتحدث « فأشقاء الشرق ازدادت عصبيتهم في هاته الأيام. لقد أصيبوا بلوثة غريبة مؤخرا. المباراة نقلت على قناة العيون. والتساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح أ لهاته الدرجة أضحى « الأشقاء » مستاؤون من أي شيء قادم من المملكة المغربية؟ » ولكن بيني وبينكم ، الدق تم يتواصل باحترافية عالية ودون ضجيج. فاصل ونواصل، وإلى لقاء قادم