بلاغ لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم يعلن دخول الفريق في حجر صحي كامل نتيجة تسجيل 7 اصابات ايجابية

زيادة على الحالات الايجابية الخمسة في صفوف نادي المولودية، والتي سبق الإعلان عنها، ظهرت حالتين اضافيتين في صفوف المولودية الوجدية، مما استدعى معه التوقف الفوري لكل الأنشطة الرياضية التي كانت مبرمجة من قبل الطاقم الفني، وخضوع الفريق بالكامل إلى حجر صحي حتى يوم الجمعة المقبل، حيث سيجري الفريق مسحة طبية جديدة للكشف عن الحالة الصحية لكل الاعبين والطاقم الفني والإداري والطبي وذلك لتنوير المحبين والرأي العام بآخر النتائج المحصل عليها من الدوائر المختصة لذلك.

متمنياتنا بالشفاء العاجل للاعبي و أعضاء طاقم الفريق الأول لنادي المولودية الوجدية.