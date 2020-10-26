الكتيبة البرتقالية ـ فريق النهضة البركانية ـ يحقق حلم الجماهير البرتقالية وتتوج بأول لقب إفريقي تاريخي

بقلم : محمد علاوي

بطموح وبعزيمة الرجال ،انتزع الفريق البركاني أول لقب إفريقي تاريخي ، جاء نتيجة مسار شاق ومتعب ،بذل فيه اللاعبون مجهودا كبيرا، واظهروا كل ما لديهم من إمكانيات للفوز بهذا اللقب ،بعد أن ضاع منهم في السنة الماضية بتفاصيل صغيرة، ولقد مكنتهم خبرتهم ودفاعهم عن الوان الفريق من كسب الرهان وحصد أول لقب لهم في مسارهم التاريخي، لينضاف الى الأندية المغربية التي حققت هذا اللقب. واذا عدنا إلى أطوار المقابلة، فلم تعرف عرضا ممتازا، من كلا الفريقين ، ولكن مثل هذه المباريات تربح ولا تلعب، ربما كان هناك استحواذ للفريق المصري ولكن كان سلبيا، لأن لاعبواالنهضة عرفوا من اين تؤكل الكتف، فحققواالاهم وفازوابلقب غالي ،ليؤكد ان البرتقالي ، لا يعرف المستحيل…..فهنيئا لمكونات النادي بهذا اللقب الإفريقي التاريخي !!!!!