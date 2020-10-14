بالمختصر المفيد : اهم ما جاء في ندوة محمد هوار رئيس نادي المولودية الوجدية لكرة القدم

كما كان مقررا نظم محمد هوار رئيس نادي المولودية الوجدية لكرة القدم ندوة صحفية عبر تقنية الفيديو بحضور بعض المراسلين والصحفيين …يمكن ايراد ما جاء فيها بالمختصر المفيد :

تعيين عبد السلام وادو مدربا جديدا للفريق خلفا لعبد الحق بن شيخة الذي الذي تقدم له رئيس النادي بالشكر لما حققه مع الفريق متمنيا له التوفيق مع الفريق الجديد الذي سينتقل اليه .

كما اعلن محمد هوار انه ليس هناك لحد الساعة عروض رسمية لاقتناء اي لاعب من الفريق

مشكل التواصل مع الجمهور سيتم حله حسب تصريحات الرئيس

العمل على افتتاح متجر خاص بالفريق في القريب العاجل

عدد المنخرطين الجدد 10 منخرطين

عدم وجود أي مستشهر جديد باستثناء المستشهرين الحاليين.

كما اعلن الرئيس انه يتحمل جميع المسؤوليات فيما يتعلق بكل ما يضر الفريق .

ليس هناك جديد على مستوى التعاقدات باستثناء المدافع الأيمن للمغرب الفاسي.

المكتب المسير يعبر عن ارتياحه الكبير لعدم اصابة أي لاعب بفيروس كورونا المستجد.