بعد فوزه المستحق امام الفتح هل يكبر حلم فارس الشرق… !!

سجل فريق المولودية الوجدية فوزا ثمينا على مضيفه الفتح بهدف لصفر في الدورة 21، من الدوري المحترف ، الهدف سجله مايسترو الفريق سفيان كركاش بطريقة اللاعبين الكبار في الدقيقة 62 من الشوط الثاني ، وهي نتيجة ساهمت لفارس الشرق في تحقيق هدفه بنسبة كبيرة، ثلاثة نقط ويضمن رسميا، بقائه في قسم الاضواء ، و ادا كان المدرب عزيز كركاش قد نجح في تحقيق خطوة مهمة في مهمته التي كانت تبدو نسبيا صعبة ، في ظل الانتقادات التي تعرض لها من فئة الجمهور التي حاولت بشتى الطرق إبعاده، إلا أنه كان واثقا من العمل الذي يقوم به…

ويرى المتتبعون بان عناصر الفريق الوجدي التي قارعت فرق قوية ، بإمكانها تحقيق نتائج ملموسة في الدورات التسع المتبقية، يمكنها من تسلق الدرجات لاحتلال المراكز الخمس الاولى ، وبالتالي كسب ورقة اللعب في احدى البطولات الافريقية او العربية ، فكل شيء ممكن لعناصر متجانسة وشابة ، فرضت وجودها في بطولة هدا الموسم ، وخلقت الحدث بالرغم من انها لعبت طيلة مرحلة الذهاب خارج قواعدها…

ع.البدوي